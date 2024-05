È finita, saluta la Juve dopo anni ricchi di soddisfazioni: il comunicato

Dopo stagioni positive è ormai finita l’avventura e la Juventus ha comunicato in maniera ufficiale la separazione con l’attaccante.

Nel mondo del calcio capita spesso che i tifosi si appassionino ai giocatori che trascinano le loro squadre del cuore verso trofei importanti con delle giocate decisive che aiutano a risolvere le partite più difficili.

Questo può accadere sia per i giocatori di attacco che magari segnano gol memorabili oppure imbeccano i compagni con assist mozzafiato, sia con quelli difensivi come portieri o difensori che in alcuni casi possono compiere gesti eroici salvando un gol degli avversari che sembrava già fatto e che di conseguenza, negandola agli avversari, ha la stessa valenza di una rete realizzata.

I tifosi della Juventus in queste ore devono dire addio ad un importante attaccante che negli ultimi due anni si era spesso dimostrato come tra i migliori. A rendere nota questa separazione che ormai è imminente, è stata la stessa società bianconera che sul proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato per dare la notizia ai suoi beniamini.

La Juventus annuncia: dopo due anni Lineth Beerensteyn saluta i colori bianconeri a fine stagione

Dopo due campionati di buon livello, la Juventus ha annunciato che ora a fine anno lascerà il club bianconero Lineth Beerensteyn, centravanti della formazione femminile. L’attaccante olandese classe 1996 saluta la Vecchia Signora con 22 reti realizzate e due trofei vinti, come recita il comunicato ufficiale con cui il club piemontese ha voluto omaggiare la stessa Beerensteyn.

Queste le parole nella nota ufficiale: “Approdata in bianconero nell’estate del 2022, l’attaccante olandese lascia i nostri colori con 22 reti all’attivo – due di queste siglate in Women’s Champions League contro Arsenal e Zurigo nella sua prima annata alla Juventus Women – in 66 presenze e dopo avere vinto due trofei, la Coppa Italia nel 2022/2023 e la Supercoppa Italiana quest’anno”.

Sul proprio profilo Instagram è stata poi la stessa calciatrice olandese a voler ringraziare tante persone per la sua crescita in questi anni. Ecco le parole di saluto di Lineth: “È ora di dire arrivederci. Lascerò la Juventus quest’estate. Grazie mille a tutti quelli che erano lì per me. Non posso fare a meno di riflettere sullo straordinario viaggio che ho fatto”.

Beerensteyn è convinta che la Juve le abbia permesso di esprimersi al meglio perché conclude: “Questo club non mi ha formato solo come calciatrice ma anche come persona. Le sfide che ho affrontato qui mi hanno spinto al limite e mi hanno aiutato a scoprire il mio vero potenziale”.