“È stravolta”, Federica Pellegrini vuota il sacco in diretta: tutta la verità  

Il racconto in diretta di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta dopo la nascita della figlia

Federica Pellegrini ha radicalmente cambiato vita da quando ha smesso di nuotare a livelli professionistici. La Divina, specialista dello stile libero, per più di un decennio è stata l’atleta donna per eccellenza.

Rappresentante dello sport italiano nel mondo, costretta a vivere una vita frenetica e allo stesso tempo molto rigida. Adesso può dedicarsi di più alla vita privata e ai propri affetti. La nascita della primogenita ha cambiato inevitabilmente le se priorità e oggi Federica appare in una nuova veste, quella di mamma. Di recente Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta, anche lui ex nuotatore, sono diventati genitori della piccola Matilde. Da quando è nata sua figlia, la Regina del nuoto italiano è stata travolta da nuove emozioni e responsabilità. Una vita stravolta, non ne ha fatto mistero la Pellegrini insieme al marito in una recente intervista rilasciata a Verissimo, su canale 5.

Federica Pellegrini si racconta da mamma: “Vita di coppia stravolta”

Durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, i due neo-sposi hanno spiegato come è cambiata la loro vita da quando Matilde è entrata nella loro vita: “Adesso la nostra vita è stravolta però lei comincia a interagire ed è straordinario. Quando lei sorride è la nostra felicità ma tra noi due va malissimo”, ha detto Federica Pellegrini.

La campionessa olimpica ha spiegato come l’arrivo della figlia abbia cambiato gli equilibri di coppia e la routine quotidiana. “Lui dorme con i quattro cani e io con la bimba – ha detto Federica – ora aspettiamo di uscire dal tunnel. Secondo figlio? Magari tra 3 anni, quando ci rincontreremo” ha poi aggiunto scherzando. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno vissuto mesi difficili, a partire dal parto che si è rivelato travagliato e complesso, come raccontato dalla stessa nuotatrice veneta.

“Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni. Lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentiti di aspettare. Le contrazioni erano violente dopo tutte quelle ore ed ero esaurita. Mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neppure a stare in piedi”. Giunta ha invece detto: “Sono emozioni forti e c’è stata molta preoccupazione ma da sportivo ho mantenuto la calma. Dopo il primo periodo difficilissimo ho capito la bellezza di questo momento. Anche da mamma Federica è straordinaria“.