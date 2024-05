Il ritorno di de Ligt a Torino: gli scatti hanno fatto il giro del web

Il ritorno di de Ligt a Torino, il difensore olandese sarà uno dei protagonisti agli imminenti Europei di Germania.

Matthijs de Ligt ha lasciato la Juve ormai due anni fa. Era il 2022 quando l’ex Ajax prese la decisione di andare via da Torino ed accettare l’offerta del Bayern Monaco dopo tre anni intensi vissuti nel capoluogo piemontese.

Un’operazione “win-win”, come si dice in questi casi. Nelle casse del club bianconero sono infatti piovuti 67 milioni di euro (più 10 di bonus) per il centrale olandese. Soldi che la Signora ha subito reinvestito per assicurarsi uno dei migliori difensore della Serie A, Gleison Bremer. De Ligt aveva manifestato i primi “mal di pancia” nel corso di un’intervista rilasciata durante il ritiro della sua nazionale, dicendo che avrebbe avuto bisogno di un sistema di gioco più consono alle sue caratteristiche. Una neppure così tanto velata “frecciata” all’allenatore dell’epoca, Massimiliano Allegri, appena esonerato dalla Juventus. Nelle due stagioni in Bavaria il difensore cresciuto nel settore giovanili dei Lancieri di continuità non ne ha trovata moltissima. E i tecnici che si sono alternati sulla panchina del Bayern Monaco non l’hanno mai considerato un “intoccabile”.

Il ritorno di de Ligt a Torino, l’ex bianconero in vacanza nella città della Mole

Non si sa ancora se de Ligt deciderà di cambiare aria dopo il bienno con i bavaresi ma quel che è certo è che l’Italia gli è rimasta nel cuore.

E soprattutto Torino, città che il centrale olandese torna a visitare ogni volta che ne ha la possibilità. Proprio in questi giorni l’ex Juventus è stato avvistato insieme alla fidanzata Annekee Molenaar in riva al Po. Lo confermano gli scatti pubblicati sui social dalla sua compagna: scatti in cui si vedono i due intenti a mangiare un gelato, un piatto di pasta ma che li ritraggono anche nei posti più caratteristici. “Torino per sempre nel cuore”, ha commentato la Molenaar sotto il post pubblicato su Instagram.