Juventus, altra firma imminente: spunta già una data

Juventus, altra firma imminente: accordo raggiunto ed ufficialità che potrebbe già arrivare nel prossimo weekend.

La scorsa è stata senz’altro una settimana concitata per la Juventus, passata in poco tempo dai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia allo shock per l’esonero di Massimiliano Allegri, avvenuto a stretto giro di posta.

La società, da diverso tempo in rotta con l’allenatore di Livorno – il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli in primis – ha deciso di affrettare i tempi. Il “pretesto” gliel’ha fornito lo stesso Allegri, che subito dopo il trionfo in coppa se l’è presa praticamente con tutti sul prato dello stadio Olimpico. Arbitri, dirigenti, giornalisti. Con ogni probabilità voleva togliersi più d’un sassolino dalla scarpa. E i sentimenti di rabbia e frustrazione accumulati negli ultimi mesi non gli hanno permesso di rimanere lucido. Si è concluso così un triennio pieno zeppo di problemi ed in cui le soddisfazioni non sono state poi così tante, se escludiamo il trionfo in Coppa Italia. Se l’obiettivo della Juventus è tornare ad essere competitiva su tre fronti – nella prossima stagione si cimenterà nuovamente in Champions League – non bisognerà sbagliare la campagna acquisti.

Juventus, altra firma imminente: Rugani rimane fino al 2026

La palla adesso palla a Giuntoli, che ha il compito di allestire una rosa in grado di poter dire la sua sia in Italia che in Europa. E soprattutto che sia abbastanza lunga, in modo tale da arrivare a fine stagione senza fiatone (a giugno 2025 c’è il Mondiale per Club).

Per questo motivo il dirigente bianconero vuole chiudere la questione rinnovi al più presto. Imminente, a tal proposito, quello del difensore Daniele Rugani. Come riportato ieri pomeriggio dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la fumata bianca dovrebbe arrivare nel prossimo weekend. Le due parti hanno raggiunto l’accordo e Rugani si appresta a legarsi alla Juventus per altri due anni: scadenza nel 2026 ma con opzione 2027.