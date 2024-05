“Thiago Motta in Finlandia”: la Juventus ha solo un obiettivo in testa

“Thiago Motta in Finlandia”, a quanto pare il responsabile dell’area tecnica bianconera Giuntoli non ha previsto eventuali piani B.

La Juventus ieri sera ha fatto registrare il sesto pareggio di fila, rimontando addirittura tre gol al Bologna di Thiago Motta. Era un’occasione per blindare il terzo posto in classifica e “seminare” i felsinei, che invece ad una giornata dal termine rimangono davanti grazie alla migliore differenza reti (per ora).

La prima di Juve di Paolo Montero, ex tecnico della Primavera che ha appena preso il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri, ha fatto vedere cose buone e meno buone. Da salvare c’è innanzitutto la reazione che la Signora ha avuto nel finale, approfittando del calo fisico e dei rossoblù. Tra i marcatori, oltre a Chiesa e Milik, anche quel Yildiz – autore del gol del definitivo 3-3 – che aveva tanta voglia di riprendersi la scena dopo alcuni mesi in cui si era visto di meno. E qualcuno già si domanda se, nel caso in cui Thiago Motta dovesse sedersi sulla panchina della Juventus, il gioiellino turco classe 2005 avrà maggiore spazio. Domande che per adesso restano inevase, anche perché non c’è la sicurezza – impossibile averla adesso – di un eventuale approdo del tecnico italo-brasiliano alla Continassa.

“Thiago Motta in Finlandia”, Nerozzi: “È un tipo un po’ stranino”

Secondo gli ultimi rumors, tuttavia, la Juventus in questo momento non ha altri “progetti” in cantiere. Ed il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli, a quanto pare, ha sempre pensato solo a lui. Nessun piano B, dunque.

🎙️@MaxNerozzi: “Tutti gli indizi portano a #Motta, poi i miei amici di #Bologna dicono #Thiago sia uno stranino e magari domani si sveglia e decide di andare in Finlandia. Ma non abbiamo raccolto informazioni su piani B o C della #Juve in questi mesi, se non Motta.” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 21, 2024

L’ha ribadito anche il giornalista Max Nerozzi in un intervento alla trasmissione di Radio24 Tutti Convocati. “Tutti gli indizi portano a Motta”, ha detto. “A che se i miei amici di Bologna dicono che si tratti di un tipo “stranino” che cambia idea spesso. Magari domani mattina si sveglia e decide di andare in Finlandia. Ad ogni modo non abbiamo raccolto informazioni su piani B o C della Juventus in questi mesi, se non Motta”.