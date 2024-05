UFFICIALE Juventus: risoluzione consensuale del contratto

Nell’aria da settimane, l’indiscrezione ha assunto anche i crismi dell’ufficialità. Ha risolto ufficialmente il suo contratto con la Juventus

Giorni di profondo rinnovamento in casa Juventus. Lasciata alle spalle la settimana che ha portato all’esonero di Allegri e alla nomina di Montero come nuovo allenatore, i bianconeri hanno comunicato un nuovo ribaltone.

In realtà si tratta di una notizia che aspettava soltanto di essere ufficializzata. Giovanni Manna, promesso sposo del Napoli, ha risolto ufficialmente il suo contratto con la Juventus e si appresta a volare alla corte di De Laurentiis. L’ex braccio destro di Giuntoli lascia dunque i bianconeri, dopo cinque stagioni nelle quali ha ricoperto il ruolo di Head of First Team. Di seguito il comunicato:

“Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa (…)”.