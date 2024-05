Nuovo allenatore Juventus, tutto deciso: firma un biennale

Calciomercato Juventus, il nuovo tecnico è prossimo, firma già un biennale per il nuovo corso: tutti i dettagli dell’operazione.

Thiago Motta è pronto a dire addio al Bologna. Il tecnico brasiliano, infatti, comunicherà al presidente dei felsinei, Joey Saputo, la sua decisione di cambiare squadra e accettare l’offerta della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’incontro decisivo tra Motta e Saputo sarà determinante per delineare il futuro del tecnico e del club.

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha preparato un piano triennale ambizioso per convincere Motta a rimanere. Questo piano prevede investimenti da 100 milioni di euro, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva sul modello dell’Atalanta, mirata a raggiungere traguardi importanti sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, Thiago Motta ha le sue richieste specifiche: vuole avere un controllo totale sul mercato, il che significa poter scegliere 4-5 nuovi giocatori per la prossima stagione per rafforzare significativamente la rosa. Questo desiderio di centralità potrebbe entrare in conflitto con il ruolo del Direttore Tecnico Giovanni Sartori e del Direttore Sportivo Marco Di Vaio. La Juventus, dal canto suo, sta aspettando pazientemente che la situazione si risolva. Il club bianconero ha già pronto un contratto biennale per Thiago Motta, con un’opzione per un terzo anno. Lo stipendio previsto per il tecnico brasiliano è di 3,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra inferiore rispetto a quella percepita dall’attuale allenatore, Massimiliano Allegri, ma comunque significativa.

Thiago Motta alla Juventus: biennale da 3,5 milioni netti a stagione

Inoltre, Cristiano Giuntoli, uno dei dirigenti chiave della Juventus, è un grande sostenitore di Motta e sarebbe felice di portarlo a Torino, magari con alcuni dei suoi pupilli come Zirkzee e Calafiori. Nonostante gli sforzi di Saputo, la separazione sembra inevitabile. Il presidente del Bologna non sembra intenzionato a modificare la struttura societaria attuale per soddisfare le richieste di Motta, il che rende sempre più probabile l’addio del tecnico. Con il contratto in scadenza al 30 giugno, Thiago Motta non ha obblighi contrattuali con il Bologna e può quindi liberarsi senza la necessità di trattative ulteriori con il club emiliano.

Lunedì sera, Motta avrà probabilmente già incontrato alcuni dirigenti della Juventus per discutere dei dettagli del suo futuro contratto. La scelta di Motta di trasferirsi alla Juventus rappresenta un passo importante nella sua carriera e un nuovo inizio per il club bianconero, che punta a rinnovarsi e a tornare ai vertici del calcio italiano e europeo con un allenatore giovane e ambizioso.