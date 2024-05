Conte allenatore e Chiesa primo acquisto: lo scambio ribalta la Juve

Conte allenatore e assalto a Chiesa: il tecnico se dovesse trovare l’accordo col Napoli ha in mente il bianconero. E l’affare si potrebbe fare con lo scambio

Nel risiko delle panchine che ancora non è ufficialmente iniziato, rimane viva ovviamente la pista che porta Antonio Conte al Napoli. Il tecnico, nonostante non sia del tutto “convinto del sistema Napoli” ha spiegato Momblano, magari potrebbe comunque trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis.

Soprattutto se riuscisse ad avere delle garanzie importanti sul mercato per la prossima stagione. Gli azzurri, senza Champions League, si concentreranno solamente sul campionato e per uno come Conte, questo, potrebbe essere un fattore importante. Avrebbe tutto il tempo – anche in caso di mancata qualificazione alla Conference League – di preparare settimana dopo settimana gli impegni in A. Vedremo. In ogni caso, durante il programma Juventibus, è intervenuto Antonello Angelini, che ha spiegato quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane.

Conte al Napoli si prende Chiesa

“Se si incastrano le caselle come io penso, con Thiago Motta alla Juventus e dall’altra parte arriva Conte al Napoli, sappiamo che stravede per Chiesa e potrebbe arrivare un’offerta azzurra per lui. Magari con una contropartita. E secondo me hanno quella giusta, ed è una punta: Raspadori“.

Insomma, un’operazione, semmai si dovessero incastrare le caselle come abbiamo detto prima, imbastita in tutto e per tutto. Ora, sappiamo comunque che Chiesa ha dato priorità alla Juventus e si è messo a parlare del rinnovo contrattuale (al momento scadenza 2025), quindi di grosse ansie dentro i bianconeri non ce ne stanno. Però la situazione è in evoluzione ed è assolutamente da seguire.