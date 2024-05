Dalla Juve alla Roma, ci siamo: scippo capitale

Dalla Juve alla Roma. Il calciomercato inizia a farsi ‘sentire’. I richiami dell’ormai prossima sessione estiva si fanno sempre più forti. Come le indiscrezioni.

Ancora un fine settimana ad alta tensione e poi la Serie A chiuderà i battenti. Ancora qualche responso, doloroso, come sapere chi farà compagnia a Salernitana e Sassuolo in Serie B e quello, decisamente più piacevole, di avere poi il quadro completo delle partecipanti alle prossime competizioni europee.

Nelle ore in cui il club neo campione d’Italia, l’Inter, sta cambiando nuovamente proprietà, passando dai cinesi di Suning agli americani di Oaktree, il resto della compagnia inizia a progettare il futuro. La Juventus attende buone nuove da Bologna. Da quel momento partirà la prima vera Juventus a firma di Cristiano Giuntoli.

La prossima sessione di mercato sarà diametralmente opposta, almeno in linea di progetto, rispetto all’impotente azione dell’estate 2023, quando la società bianconera, ed il neo direttore tecnico, non hanno di fatto avuto opportunità di poter operare sul mercato. La nuova Juventus, ora, ha necessità di numerosi interventi ‘strutturali’ a livello tecnico.

Ed allora si valuta ciò che il mercato può offrire, anche in termini di opportunità. Giocatori idonei al nuovo progetto che possano far parte di una rosa che la prossima stagione dovrà affrontare cinque competizioni che ‘assicureranno’ un calendario con non meno di cinquanta partite ufficiali.

La concorrenza

La Juventus, ovviamente, non è la sola società che valuta il proprio futuro. Anche la Roma di Daniele De Rossi è pronta a lanciarsi sul mercato per migliorare la rosa in vista di una prossima stagione in cui l’obiettivo dichiarato è quello di crescere ulteriormente.

Ecco, allora, che Juventus e Roma potrebbero incrociare i loro rispettivi interessi in ambito di calciomercato. Nahitan Nandez potrebbe rappresentare un obiettivo comune. In verità sul centrocampista uruguaiano del Cagliari, classe 1995, la Juventus aveva messo gli occhi qualche tempo fa, ma poi l’interesse sembra essere scemato.

Ora è invece la Roma, secondo quanto riferito da calciomercato.it, con il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, ad essere ad un passo dal centrocampista rossoblù. Nandez è in scadenza di contratto con il club isolano e questa è una condizione che rende ancora più appetibile l’affare agli occhi del neo dirigente francese.

Daniele De Rossi, dal canto suo, sarebbe ben felice di avere Nahitan Nandez all’interno della sua rosa dal momento che conosce molto bene il centrocampista uruguaiano del Cagliari, avendo condiviso con lui la sua esperienza al Boca. Si attendono sviluppi imminenti.