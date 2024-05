È ufficiale, si ritira a fine stagione: tifosi del Milan ammutoliti

I tifosi del Milan sono rimasti senza parole per la decisione arrivata nelle ultime ore: il calciatore si ritira, proprio non se l’aspettavano

Aver vestito la maglia del Milan, in un determinato momento storico, voleva dire entrare nella storia, tra i protagonisti di uno dei club più importanti e titolati al mondo, di cui solo il Real Madrid poteva reggere il passo. Ora le cose sono un po’ diverse, dal sapore decisamente più scialbo e soprattutto meno vincente.

Lo dimostrano anche gli eventi degli ultimi giorni. Dopo una stagione da zero titoli in bacheca e neppure una finale messa a referto, Stefano Pioli verrà sostituito da un nuovo allenatore e cambieranno anche diversi interpreti in squadra. I tifosi sono turbati, ma hanno dentro di loro anche l’entusiasmo di attendere ciò che accadrà, con la certezza di desiderare qualcosa di diverso.

Intanto, nelle ultime ore, hanno dovuto assimilare una notizia che in pochi si aspettavano. Un ex difensore rossonero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e, pur non essendo tra quelli che hanno scritto la storia, di sicuro è stato un calciatore che ha lasciato un buon ricordo, e a cui i tifosi sono certamente parecchio affezionati.

Papastathopoulos ha deciso di ritirarsi: è arrivato l’annuncio UFFICIALE

Stiamo parlando di Sokratis Papastathopoulos. Un incubo per i cronisti di tutt’Italia, ma anche un centrale attento e dalle buone qualità tecniche, che non ha avuto la fortuna di vivere il miglior Milan della storia. E neanche lui l’avrebbe scritta. In rossonero ha totalizzato solo cinque presenze, prima di passare al Werder Brema e poi al Borussia Dortmund, dove è rimasto per ben cinque anni. Ha fatto bene poi anche all’Arsenal e nel suo ritorno in Grecia, all’Olympiakos.

Il grave infortunio subito da Marc Bartra aveva portato il Betis Siviglia a trovare un nuovo centrale affidabile da ottobre in poi per sostituire lo spagnolo. Sokratis è parso il profilo giusto, dopo che il 35enne non aveva rinnovato la scorsa estate il suo contratto con l’Olympiakos.

La sua esperienza, a conti fatti, è risultata comunque preziosa in una stagione in cui ha disputato 14 partite. Ora, però, ha deciso di non proseguire la sua avventura in Spagna e anzi, di non proseguire neanche più con il calcio giocato, dopo una carriera comunque ottima in giro per l’Europa, in cui forse avrebbe potuto vincere un po’ di più.