Juve, il ‘bollito’ lascia il calcio: l’annuncio in diretta gela i tifosi

Annuncio a sorpresa che gela i tifosi della Juventus. Il ‘bollito’ comunica la decisione di mettere fine alla carriera.

Manca solo una partita al termine di questa stagione complicata da parte della Juventus. I bianconeri, in lotta per lo Scudetto al termine della girone di andata, sono stati protagonisti di un ritorno molto deludente. Prestazioni che hanno portato alla decisione di non continuare con Massimiliano Allegri (poi esonerato in anticipo per il comportamento durante la finale di Coppa Italia ndr).

Ma in queste ore è arrivata un’altra notizia per quanto riguarda il mondo Juventus: il ‘bollito’ lascia il calcio. Un annuncio assolutamente a sorpresa e che ha gelato i tifosi bianconeri.

Juventus: annuncio a sorpresa, tifosi gelati

La Juventus nella sua storia ha avuto diversi momenti complicati. E in uno di questi si è affidata ad un certo Claudio Ranieri. Il tecnico romano è stato per quasi due stagioni sulla panchina bianconera riuscendo ad acquisire la stima di dirigenza e anche dei tifosi. E il suo annuncio di lasciare definitivamente il calcio è stato accolto sicuramente con sorpresa e delusione da tutto il nostro mondo.

Tra le diverse persone che ha incontrato Ranieri nella sua lunga carriera c’è anche Fabio Capello. “E’ l’ultimo vero signore del calcio di nuova generazione – ha ammesso l’ex allenatore di Roma e Juventus in esclusiva ai microfoni di Notizie.com – per anni lo hanno chiamato bollito, ma ha dato una vera lezione a tanti ragazzini che pensavano di superarlo. Umile e sempre con una voglia di superarsi”.

Parole che confermano la stima nei suoi confronti da parte dello stesso Capello, ma anche il fatto che Ranieri è forse uno dei pochi tecnici ad avere più amici che avversari in questo mondo. E la sua decisione di ritirarsi lascia sicuramente un vuoto incolmabile nel calcio italiano e non solo.

Ranieri e l’amore dei tifosi

Da Cagliari a Roma passando per Londra, Leicester e non solo. In queste ore sono stati migliaia i messaggi di saluti ad uno dei tecnici più apprezzati a livello mondiale. E per lui non può che essere la conferma dell’ottimo lavoro fatto in questi anni.

Ora si apre una nuova pagina di vita per Ranieri. Ma siamo certi che sir Claudio sarà sempre ricordato per la sua umiltà e professionalità.