Juve, la Uefa non perdona e applica la stessa misura: un anno senza Coppe!

Come accaduto per la Juventus adesso anche un’altra big rischia di vedersi applicare la stessa sanzione dall’UEFA

Un anno senza le coppe europee è la stessa sorte che potrebbe capitare ad un top team del calcio mondiale, sulla falsariga di quanto avvenuto con i bianconeri solo un anno fa.

Tutti hanno ben in mente cosa è successo alla Juventus lo scorso anno con l’esclusione dalle coppe europee. Il club piemontese ha deciso di accettare la decisione della UEFA non partecipando alla Conference League per cui si era qualificata dopo la penalizzazione di 10 punti per il “Caso Plusvalenze” che ha colpito la Vecchia Signora. I ragazzi di Allegri avevano conquistato sul campo la partecipazione alla Champions League, ma dovendo scontare il provvedimento sulla compravendita irregolare di calciatori (accusa di falso in bilancio) si sono dovuti accontentare di un piazzamento fuori dalle prime quattro.

Alla fine la UEFA ha usato il pugno duro e proprio per lo stesso capo d’accusa ha deciso di estromettere per un anno la Juve da ogni competizione continentale. In realtà poco male se consideriamo che dalle parti della Continassa non c’era tutta questa voglia di partecipare alla minore delle competizioni europee. Sembra proprio che la stessa situazione si potrebbe ripetere con un altro top club, ovvero il Chelsea.

Il Chelsea come la Juve, arriva la mannaia della UEFA: c’è il rischio di un anno senza coppe europee

La situazione economica del Chelsea non è al momento particolarmente florida, dopo l’arrivo di Todd Boehly al posto di Roman Abramovich. L’imprenditore americano gestiste una cordata ricchissima ma gli ingenti investimenti sul mercato dei Blues hanno portato i conti in rosso nell’ultimo periodo. Per rientrare negli stringenti paletti del Financial Fair Play sembra che i londinesi vogliano cedere il Cobham Training Ground agli stessi proprietari della società. Un espediente che però potrebbe non portare al raggiungimento dei risultati economici richiesti dalla UEFA.

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’ la cessione del campo di allenamento non può rientrare nei paletti del FFP e lascia quindi il Chelsea in una situazione fuori parametro.

La conseguenza è quella di andare incontro ad un anno senza coppe, come accaduto alla Juventus. Nel caso del Chelsea si tratta dell’Europa League, qualora il Manchester United non dovesse vincere la FA Cup o della Conference League se a trionfare a Wembley saranno i Red Evils. Alla fine un’assenza che potrebbe anche non pesare, dando tempo e modo ai Blues di ripianare i propri conti.