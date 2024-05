La rivelazione del campionato per la Juventus: 45 milioni bypassati

Ultimi allenamenti in casa Juventus prima di mandare definitivamente in archivio questo campionato di serie A.

La squadra bianconera è riuscita a centrare i suoi due obiettivi stagionali. Vincere la Coppa Italia e arricchire dunque la bacheca del club dando una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Ma soprattutto è riuscita ad ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League.

Giocare nel più importante dei tornei internazionali è fondamentale per tutte le società. Da un punto di vista sportivo perché garantisce un palcoscenico importante in tutto il mondo. Ma anche perché la Champions League porta in dote svariati milioni di euro da mettere a bilancio. Soldi che anche la Juventus serviranno per allestire una campagna acquisti di spessore nel prossimo calciomercato estivo. È chiaro però che la prima mossa che dovrà compiere la dirigenza sarà quella legata alla scelta del nuovo allenatore, chiamato a prendere il posto di Massimiliano Allegri.

Juventus, niente Greenwood: il prezzo è altissimo. Tutto su Zhegrova

Al di là di questa scelta che sarà probabilmente effettuata all’inizio del mese di giugno, è chiaro che la Juventus ha la necessità di rinnovare gran parte del suo organico. Anche l’attacco, perché la dirigenza sta seguendo delle piste per trovare dei nuovi giocatori in grado di garantire un buon bottino di reti.

Romeo Agresti ha parlato a “Juventibus” delle possibili mosse bianconere. Escludendo la possibilità che Mason Greenwood, che pure è stato accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, possa approdare a Torino. Questo perché il Manchester United non ha intenzione di svenderlo, tutt’altro. Fissato infatti il prezzo in circa 45 milioni di euro. Decisamente troppo. Lo stesso giornalista ha confermato che la Juve ha seguito Zhegrova del Lille, un attaccante esterno molto interessante che si è messo in luce nella Ligue1. I tifosi attendono con ansia di capire quali saranno le priorità di Giuntoli nelle prossime settimane.