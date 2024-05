Calciomercato Juventus, giallorossi sull’ala bianconera: fissato il prezzo

La squadra giallorossa ha mosso interesse per il bianconero. Un operazione dal costo effettivo di 10-11 milioni: i dettagli.

La Roma è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e ha messo gli occhi su Filip Kostić, l’esterno serbo attualmente in forza alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza giallorossa ha chiesto informazioni alla Juventus per valutare la fattibilità dell’operazione. Kostić, che ha mostrato buone prestazioni durante la sua permanenza a Torino, sembra essere sul mercato, con i bianconeri pronti a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. La Roma, interessata al profilo del giocatore per rinforzare le fasce, sta valutando se formulare un’offerta ufficiale nella prossima sessione di mercato.

Kostic, c’è la Roma: i bianconeri chiedono 11 milioni

L’acquisto di Kostić rappresenterebbe un importante innesto per la squadra di Daniele De Rossi, offrendo maggiore profondità e qualità sulla fascia sinistra. Il serbo, noto per la sua velocità e abilità nel crossare, potrebbe integrarsi bene nello schema tattico del tecnico italiano, fornendo assist preziosi agli attaccanti giallorossi. Da parte sua, la Juventus sembra disposta a trattare, in quanto il club sta cercando di sfoltire la rosa e raccogliere fondi per eventuali nuovi acquisti. Kostić, pur avendo dato un contributo positivo, non è considerato un elemento imprescindibile per il futuro della squadra di Torino.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse della Roma si tradurrà in un’offerta concreta e se Kostić vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. I tifosi romanisti attendono con impazienza nuovi sviluppi, sperando in un mercato estivo all’insegna dei grandi colpi. Certamente se la Roma dovesse accontentare la richiesta della Juventus, a quel punto, l’affare potrebbe concludersi in maniera positiva. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità in merito all’operazione in uscita.