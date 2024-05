Dazn, sconto clamoroso se tifi Juventus: ma devi sbrigarti

Dazn, ultimi giorni per aderire a questa promozione irripetibile: c’è un solo requisito da soddisfare, tifosi in festa.

La notizia, trapelata nei giorni scorsi e confermata, a mezzo mail, dalla diretta interessata, aveva provocato una vera e propria levata di scudi. Non è piaciuto a nessuno, in effetti, il fatto che Dazn abbia deciso, ancora una volta, di aumentare i prezzi degli abbonamenti alla streaming tv.

Un aumento consistente, quello che è stato ufficializzato, e che riguarda sia il piano Standard che quello Plus, che si aggira intorno ai 150 euro annui per entrambe le soluzioni di abbonamento. C’è, però, una piccola scappatoia, se così la si può definire: un modo per risparmiare qualcosa pur continuando a godere, nel frattempo, dei contenuti e delle partite trasmesse dall’emittente che detiene i diritti televisivi della massima serie.

C’è un solo requisito da soddisfare: per usufruire di questa “scappatoia”, è necessario che la propria fede sia bianconera. L’accordo che Dazn ha stretto con la Juventus fa sì, infatti, che i tifosi della società torinese possano cogliere al volo un’occasione irripetibile in vista dell’inizio della stagione calcistica 2024-2025.

Dazn, 60 euro di sconto se sei bianconero: c’è l’accordo

L’accordo, nato per rinsaldare il rapporto tra la Vecchia Signora e i tifosi, permetterà loro di accedere in maniera esclusiva all’ampio ventaglio di contenuti sportivi offerto dalla streaming tv.

Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento per lo Juventus Stadium in vista del prossimo campionato, a patto che lo abbia fatto attraverso i canali ufficiali del club, potrà avere Dazn Standard a un prezzo scontato, certamente più basso di quello attualmente in vigore. Ad oggi l’abbonamento in questione ha un costo di 359 euro, ma sarà possibile risparmiare 60 euro nel caso in cui, appunto, si abbia già il “pass” per lo stadio di Torino.

La promozione è valida dal 21 maggio scorso e scadrà giorno 30 maggio, per cui il tempo stringe: se vuoi abbonarti a Dazn e spendere solo 299 euro all’anno, che spalmati sarebbero 25 mensili, è il momento di agire.