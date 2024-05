Federica Pellegrini, l’ultimo scatto commuove i fan: è la prima volta in assoluto

Federica Pellegrini è diventata mamma poco più di cinque mesi fa quando ha dato alla luce la piccola Matilde nata dal matrimonio con Matteo Giunta

Da quando è diventata mamma, Federica Pellegrini ha lasciato il luccicante mondo dello showbiz. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano, dal momento in cui ha dato alla luce la piccola Matilde, sta dedicando le sue giornate alla cura della bimba. Il tempo scorre così, tra un po’ di inevitabile stanchezza e la gioia nell’assistere alla crescita della sua primogenita.

In qualche recente intervista l’ex campionessa olimpica e mondiale dei 200 stile libero ha confessato di desiderare un graduale ritorno alla vita precedente, con qualche incursione sul piccolo schermo e una presenza in qualità di testimonial a qualche grande evento sportivo. Adesso però non è il momento giusto.

Ai fan dell’ex campionessa però non dispiace questa sorta di nuova immagine che Federica Pellegrini si è cucita addosso. Una neo mamma premurosa, a volte un po’ stanca ma molto presa dal suo ruolo. Al suo fianco poi c’è sempre il marito e papà di Matilde, Matteo Giunta. Anche lui si è calato alla perfezione nella parte del padre amorevole e affettuoso.

Non c’è dubbio che la nascita della bimba abbia portato una ventata di tenerezza in famiglia, come dimostrano ampiamente i tanti scatti pubblicati dalla Pellegrini e dallo stesso Giunta sui rispettivi profili Instagram.

Federica Pellegrini, l’ultimo scatto è una meraviglia: i fan restano senza parole

Proprio una delle ultime foto ha suscitato sincera commozione tra i fan della coppia che ha infatti preso d’assalto la bacheca per inviare messaggi di affetto a entrambi. Tutto merito di Matteo Giunta che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui Federica Pellegrini riposa dolcemente abbracciata alla sua bambina.

Uno scatto davvero commovente accompagnato da una frase ad hoc in occasione del giorno della festa della mamma: “Auguri a tutte le mamme! Non vi ringrazierò mai abbastanza”. Migliaia i commenti di followers che hanno invaso il profilo di Giunta.

Per Federica Pellegrini si tratta della sua prima festa della mamma vissuta da madre e non da figlia. Matilde ha compiuto da poco quattro mesi e la sua crescita dipende in tutto e per tutto dalla sua celebre mamma. “Non vedo l’ora che cresca, vorrei che il nostro rapporto fosse simile a quello che ho io con mia madre”. Tanti auguri, Federica!