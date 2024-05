Juventus, Thiago Motta comunica la sua decisione: una manciata di minuti per l’ufficialità

Juventus, inizia il conto alla rovescia per Thiago Motta. Manca poco all’ufficialità del suo addio al Bologna. Questa mattina l’incontro decisivo

I più bravi hanno iniziato a mettere le clessidre: quelle che indicano che ormai il tempo è vicino. Quelli meno bravi, invece, attendono l’annuncio ufficiale che, secondo quanto riportato dall’edizione bolognese de La Repubblica, dovrebbe anche essere abbastanza vicino.

Alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Genoa, Thiago Motta non parlerà in conferenza stampa, come sempre successo durante questa stagione. Da quelle parti, si legge, nessuno è convinto che possa rimanere anche il prossimo anno in Emilia. Ma c’è di più, una cosa che avvicina in maniera sensibile quello che potrebbe essere l’annuncio ufficiale che chiuderebbe i conti. Sì, perché nonostante fino a pochi giorni fa si sia parlato anche di Antonio Conte, è Motta il prescelto da Giuntoli per prendere il posto di Massimiliano Allegri.

Juventus, oggi incontro Motta-Saputo

E anche l’allenatore ha voglia di unirsi al bianconero. Tant’è che questa mattina ci sarà un incontro tra Motta e il proprietario del Bologna, Saputo, nel quale il tecnico comunicherà alla società che ha portato in Champions League la sua decisione finale. Da quel momento in poi sarà solamente dolce attesa, per molti tifosi della Juventus, dell’annuncio ufficiale.

Ci siamo, insomma. E sempre secondo quelli bravi citati prima, l’allenatore dovrebbe firmare un contratto triennale con un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro. Tantissimi soldi senza dimenticare in tutto questo che la Juventus, a meno che non trovi un’altra squadra, dovrà anche pagare Massimiliano Allegri esonerato la settimana scorsa dopo la vittoria della Coppa Italia. Dettagli, questo non preclude nulla. Vicini, quindi, alla soluzione finale.