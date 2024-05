La Juventus lo prende dal Psg: champagne Giuntoli, reparto completato

La Juventus lo prende dal Psg: ecco il “colpo” di Giuntoli che in questo modo, dopo un anno dal suo insediamento in bianconero, va a completare la sua squadra

Un anno dopo il suo approdo a Torino, dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, Cristiano Giuntoli sembra essere pronto a chiudere tutte le questioni interne della Juventus mettendo tutti i tasselli al posto giusto e costruendo quella che è la sua di squadra, quella che lo dovrà accompagnare in questa sua esperienza a Torino.

Andato via Manna, che ha praticamente fatto il percorso inverso, e chiusa la storia con Allegri – il rapporto tra i due praticamente non è mai decollato ed è finito in malo modo, nella notte dell’Olimpico – adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da Marco Conterio, il quadro verrà chiuso con il nuovo capo scout. E Giuntoli se lo andrà a prendere dal Psg.

Juventus, ecco Matteo Serra: arriva dal Psg

Il nome per coprire questo ruolo delicato è quello di Matteo Serra, ex Spezia, adesso al Psg. Il profilo a quanto pare è caldissima, e Giuntoli lo vorrebbe per fargli coordinare tutto quel reparto che permette di arrivare prima degli altri su alcuni giocatori importanti. Che permette di chiudere in anticipo delle operazioni che ti possono cambiare le sorti di una intera stagione. Ecco perché il ruolo è delicato.

https://x.com/marcoconterio/status/1793390719782039560

Non parliamo di un’operazione chiusa, le informazioni che arrivano sono oggettivamente poche, ma sicuramente parliamo di un’operazione che potrebbe vedere la luce, qualora Giuntoli decidesse di accelerare, nello spazio di pochissimo tempo. E in questo modo, come spiegato prima, il direttore dell’area tecnica bianconera chiuderebbe del tutto la propria squadra. In attesa di Thiago Motta, ovviamente.