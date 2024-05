Rafa Nadal prende una decisione definitiva, stentano tutti a crederci

Il futuro di Rafa Nadal è ancora avvolto nei fumi dell’incertezza. Il fuoriclasse spagnolo potrebbe anche annunciare il ritiro entro quest’anno

Continuare a giocare o fermarsi dopo oltre vent’anni di grandi imprese e di epiche sfide: è questo l‘enigma per ora irrisolto che riguarda Rafa Nadal. Il trentottenne fuoriclasse del tennis mondiale, subito dopo l’eliminazione incassata al secondo turno degli Internazionali d’Italia, non ha sciolto i dubbi relativi al prosieguo della sua carriera.

Nel corso dell’attesa conferenza stampa successiva al match perso in due set contro il polacco Hubert Hurkacz, l’ex numero uno del ranking non ha chiarito quale sia la sua decisione a breve termine né in un senso né in un altro. Nadal ha solo chiarito che non era affatto scontato il suo addio definitivo agli Internazionali di Roma.

Al termine dell’incontro con i giornalisti Nadal ha lasciato Roma per prendersi qualche giorno di riposo e poi decidere il da farsi, soprattutto in merito agli Internazionali di Francia. Perché alla fine è sempre il Roland Garros l’ossessione del campione maiorchino. Fino a qualche ora fa regnava però l’incertezza più assoluta in merito alla possibilità di vederlo scendere in campo in occasione del grande torneo parigino.

Invece, in base a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo AS, Rafa Nadal avrebbe deciso di disputare il Roland Garros. Considerata la credibilità di AS, si può dare sostanzialmente per certa la sua presenza al grande appuntamento sulla terra rossa.

Nadal, la decisione spiazza tutti: i tifosi sono al settimo cielo

Subito dopo la performance non proprio rassicurante fornita a Roma erano aumentati i dubbi legati alla partecipazione di Nadal agli Open di Francia. Evidentemente il fuoriclasse maiorchino non vuole arrendersi al dolore e a una preparazione fisica a dir poco zoppicante.

Nadal sarà dunque a Parigi sui campi che lo hanno reso un campione immortale nella storia del tennis: è proprio al Roland Garros infatti che Nadal ha costruito buona parte dei suoi successi. Il campione di Manacor si è aggiudicato il torneo della Capitale per ben 14 volte, un record forse impossibile da superare.

Sciolti tutti i dubbi, Nadal è dunque pronto a lasciare la sua firma su questa edizione del grande evento sulla terra rossa. Tra l’altro non entrerà nel tabellone con una Wild Card ma tramite il ranking protetto di numero 34 al mondo.