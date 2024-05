È Cancelo il primo colpo della nuova stagione, tifosi della Juve spiazzati

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo ora che i principali campionati e coppe sono giunte praticamente alla fine.

Ormai manca soltanto la disputa dell’ultima giornata di campionato in Italia e Spagna, oltre alle due finali di Champions League e Conference per aver il quadro finale e definitivo sulla stagione calcistica 2023/24. Tutte le altre principali competizioni europee sono infatti ormai concluse e nel giro di pochi giorni inizierà la lunga sosta estiva, almeno per quanto concerne i club.

A livello di Nazionali sarà infatti un’estate all’insegna di un doppio attesissimo appuntamento come gli Europei in Germania che si disputeranno tra giugno e luglio. In questa manifestazione ci saranno i migliori calciatori del Vecchio Continente desiderosi di strappare all’Italia il titolo di “campione d’Europa” in carica. Ad agosto ci saranno poi le Olimpiadi alle quali potrebbero partecipare alcuni calciatori importanti come Mbappé.

In questo scenario va da sé che tutte le principali società in Europa abbiano già iniziato a fare mercato e ad intavolare le prime trattative per tirar su le rose della prossima stagione. In Serie A, in attesa di giocare l’ultimo turno dell’attuale campionato, siamo però ancora alle prese con un mercato allenatori che porta con sé moltissimi punti interrogativi.

Juve, il Barcellona anticipa le scelte di mercato: con De Zerbi in panchina si viaggia spediti verso il riscatto di Joao Cancelo

La Juventus ha in Thiago Motta la scelta numero uno per la panchina come dopo Max Allegri che è stato esonerato nei giorni scorsi al termine della finale di Coppa Italia vinta 1-0 contro l’Atalanta.

Le ultime due giornate di campionato le sta portando a termine il traghettatore Paolo Montero sulla panchina bianconera, ma la società sta già cercando di muoversi sul mercato per regalare a Motta i primi colpi di mercato.

Un altro profilo che interessava ai bianconeri, prima di chiudere per il tecnico del Bologna, è quello di Roberto De Zerbi che ha annunciato ufficialmente la separazione dal Brighton. Su di lui sembra esserci con decisione il Barcellona che potrebbe esonerare Xavi per via di alcuni dissapori con il presidente Laporta.

L’allenatore italiano accetterebbe con piacere di sedersi sulla panchina di un club prestigioso come quello blaugrana ma per farlo ha già dato delle indicazioni di mercato. Secondo El Nacional, De Zerbi avrebbe chiesto alla società catalana in primis il riscatto di Joao Cancelo dal Manchester City e poi, oltre all’arrivo del terzino ex Juve ed Inter, anche gli acquisti di Mitoma e Estupinan (dal suo Brighton).