Inter, addio al calcio: la confessione scuote i tifosi della Juve

Colpo di scena clamoroso in casa Inter, si parla di addio al calcio di un grandissimo protagonista: sorpresa per i tifosi della Juve

Nonostante gli scossoni societari e l’addio forzato di Zhang alla proprietà del club, in casa Inter continua a esserci aria di festeggiamenti. Il futuro è un’incognita, con Oaktree probabilmente già alla ricerca di un acquirente che possa permettere al fondo di monetizzare un investimento fin qui solo dispendioso. Eppure, nell’ambiente c’è grande fiducia, come testimoniato non solo dalla gioia dei tifosi, ma anche dalle parole dei protagonisti. Chi già parlava di addio al calcio, sta infatti pensando di rinviare ogni decisione.

L’effetto scudetto, l’effetto seconda stella, il gusto di un successo a lungo atteso dalla tifoseria nerazzurra ha evidentemente regalato a tutti i protagonisti sensazioni uniche, mai provate con le conquiste degli scorsi anni, nemmeno con quella finale di Champions League dello scorso anno terminata in una clamorosa beffa.

Anche per questo motivo, i progetti di alcuni dei prinicipali artefici di questo trionfo sembrerebbero d’un tratto cambiati. Simone Inzaghi si è legato sempre più alla squadra nerazzurra, la maggior parte degli eroi del tricolore sembrerebbero più che disposti a prolungare la propria permanenza all’Inter e anche quello che, a detta di tutti, è stato il vero deus ex machina della vittoria a quanto pare ha deciso di rimanere in nerazzurro ben più del previsto.

Addio al calcio, in casa Inter cambia tutto: il protagonista dello scudetto apre al rinnovo

Negli scorsi mesi più volte aveva parlato di un ruolo fuori dal calcio, o meglio fuori dai club, per dedicarsi alla politica sportiva, alla risoluzione di alcuni problemi endemici che da troppo tempo affliggono il calcio di base e che hanno conseguenze anche su quello di vertice.

Eppure, lo scudetto sembrerebbe aver cambiato, almeno in parte, i piani di Beppe Marotta. L’ex dg juventino in questi giorni si è goduto uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, e anche per questo motivo ha per la prima volta aperto a un futuro in nerazzurro anche oltre la permanenza dell’attuale contratto.

Solo pochi mesi fa l’amministratore delegato nerazzurro aveva dichiarato chiaramente di non essere interessato a proseguire l’avventura interista dopo la scadenza dell’attuale contratto, che ha durata fino al 2027.

Le cose negli ultimi tempi potrebbero però essere cambiate, e lo ha ammesso chiaramente lo stesso Marotta con dichiarazioni inequivocabili riportate da Goal.com: “Nel 2027 avrò 70 anni, non so se rinnoverà, ma se le cose continuano così smettere sarà difficile. Quella interista è una bella famiglia, come si fa non continuare?“.

Parole chiarissime che hanno lasciato a bocca aperta tutti i tifosi, compresi quelli delle squadre rivali, Juventus e Milan. Con un Marotta ancora a bordo, battere l’Inter sarà infatti sempre impresa durissima.