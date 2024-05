Juve tradita, Chiesa va in una rivale storica dei bianconeri: 50 milioni

Scenari di mercato ancora apertissimi per Federico Chiesa, il possibile trasferimento ad una grande rivale della Juve per 50 milioni

La Juventus si prepara a cambiare volto nella prossima stagione, tante le novità che potrebbero riguardare il club bianconero. A cominciare dalla figura dell’allenatore, le probabilità che si tratti di Thiago Motta crescono sempre di più dopo l’addio dell’italobrasiliano al Bologna. Ma il club torinese sarà caratterizzato non solo da arrivi intriganti, bensì anche da possibili cessioni eccellenti.

Uno dei giocatori il cui futuro sarà tutto da valutare è Federico Chiesa. L’attaccante classe 1997 è partito alla grande, ma si è poi perso in un rendimento non di altissimo profilo, con pochi grandi acuti. L’arrivo di un allenatore diverso da Allegri potrebbe esaltarlo maggiormente, ma non è detto che la partenza del livornese preluda necessariamente a una sua permanenza.

Ci sono vari aspetti da considerare. Il primo è quello relativo al rinnovo del suo contratto, situazione ancora da risolvere e che nonostante tutto non è di semplicissimo inquadramento, viste le richieste elevate dell’entourage. In più, c’è anche chi ritiene che Thiago Motta non straveda per Chiesa.

Per questi motivi, il giocatore, a fronte di una offerta importante, potrebbe anche essere ceduto. E occhio al suo passaggio, in Italia, a una grande rivale dei bianconeri.

Il Milan mette nel mirino Chiesa: c’entra l’addio di Leao

Storicamente, Chiesa è sempre stato un giocatore interessante per il Milan, che in questa particolare congiuntura di mercato potrebbe anche tornare all’assalto. Specialmente se dovesse concretizzarsi il clamoroso addio di Rafael Leao.

Le ultime notizie relative al portoghese aprono scenari impensabili fino a qualche settimana fa. La testata portoghese ‘O Jogo’ ha parlato dell’ingresso in scena dell’Al Hilal, che è pronto non solo a ricoprirlo d’oro con un ingaggio monstre, ma anche a pagare al Milan la corposa clausola rescissoria.

Per il Diavolo, in tal caso, sarebbe difficile rinunciare a una simile cifra. Che darebbe l’opportunità di fare mercato con tanti innesti importanti, potendo investire importi consistenti anche per il suo sostituto. Un Chiesa a un anno dalla scadenza del contratto potrebbe essere acquistato anche per una cifra non particolarmente esosa, 50 milioni di euro potrebbero essere l’ammontare giusto. La Juventus, va detto, preferirebbe a quel punto cederlo all’estero, per non ritrovarselo contro in campionato. Ma andrà capito quali saranno le reali offerte.