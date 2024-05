Juventus, biglietti e maglie gratis per festeggiare il nuovo sponsor

Juventus, ufficializzato l’accordo di partnership con il nuovo sponsor: è tempo di promozioni irripetibili per i tifosi bianconeri.

Un marchio nuovo e dinamico accanto al quale inaugurare un capitolo inedito sul fronte dell’intrattenimento sportivo. È con questo auspicio che la Juventus ha deciso di siglare un accordo di partnership con un brand che, pur essendo relativamente giovane, sembra avere tutte le carte in regola per sposare al meglio il progetto bianconero.

Il marchio in questione è Instant Casino, il sito di scommesse online che, da questo momento in poi, è ufficialmente partner regionale in Europa. Lo sarà in tutto il Vecchio Continente, meno che in Italia. L’obiettivo di questa sinergia è presto detto: in virtù dell’accordo, si farà di tutto per offrire ai tifosi della società torinese e ai giocatori di Instant Casino nuove opportunità di intrattenimento, nonché ricompense esclusive.

Il club bianconero, dal canto suo, si è detto entusiasta di questa nuova collaborazione. A parlarne è stato Alexandre Zodmi, Head of Partnerships Development and Academies della Juventus, che ha così commentato la nuova intesa: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Instant Casino nella famiglia Juventus. Instant Casino condivide il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione, e siamo fiduciosi che insieme creeremo esperienze indimenticabili per i nostri tifosi”.

Instant Casino nella famiglia Juventus

La partnership perseguirà un duplice obiettivo: aumentare la visibilità di questo nuovo marchio e fare in modo, al tempo stesso, che Instant Casino diventi uno dei protagonisti indiscussi dell’industria dell’iGaming.

Il tutto attraverso, ad esempio, accorgimenti come il logo che apparirà sul sistema LED dell’Allianz Stadium, ma non solo. Saranno lanciate anche diverse promozioni a tema e i tifosi avranno la possibilità di vincere sia biglietti per le partite della Juventus che, rullo di tamburi, maglie ufficiali. I presupposti per un accordo che frutti tanto e bene, insomma, ci sono tutti.

“Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con l’iconico club italiano Juventus – ha ammesso Greg Turner, capo delle pubbliche relazioni di Instant Casino. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con la Juventus, che ha una storia ricca e ha vinto innumerevoli trofei sia a livello nazionale che europeo. In Instant Casino, continueremo a sconvolgere il mercato con il nostro prodotto semplificato, offrendo al contempo ai nostri giocatori l’esperienza più veloce nel settore”.