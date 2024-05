Mazzata pesantissima: incubo dieci anni di squalifica

Mazzata pesantissima, il rischio è enorme: addirittura si parla di dieci anni di squalifica. Ecco quello che potrebbe succedere a una vecchia conoscenza del calcio italiano

Non sappiamo quello che succederà. Ma sicuramente per una vecchia conoscenza del calcio italiano il momento non è dei migliori. Indagato ufficialmente dalla Premier League, il brasiliano Paquetà, con un passato al Milan, ha a disposizione un poco di giorno per cercare di rispondere alle accuse che gli sono state mosse.

Si pensa possa aver preso dei cartellini per una questione di scommesse. Un’inchiesta che era partita da diverso tempo e che adesso è alle conclusioni finali, alle sue battute decisive. E che potrebbe costare carissima al calciatore, visto che il Daily Mail parla di possibili dieci anni di squalifica se le cose venissero confermate.

Mazzata per Paquetà, 10 anni di squalifica

Il giornale inglese infatti ripropone quelle che sono state le sentenze che la Premier League ha preso sotto questo aspetto nel corso di altri casi analoghi successi negli anni passati. Kynan Isaac infatti si è beccato una squalifica identica perché ha truccato dei risultati, mentre Bradley Wood per dei reati dentro la Fa Cup è stato appiedato per sei anni.

Insomma, delle sentenze davvero incredibili che mettono a rischio la carriera dell’ex Milan. E non è purtroppo cosa di troppo tempo vedere dei calciatori che scommettono dove non potrebbero: anche in casa Juventus c’è stato il caso Fagioli che è da poco uscito dalla squalifica, che ha giocato a Bologna e che si è preso la pre convocazione per l’Europeo da Spalletti.