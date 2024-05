Soulè in cambio di una stella della Nazionale e soldi, colpo scudetto della Juve

La Juventus prepara un’operazione da urlo: occhio a Soulè, così Giuntoli porta a Torino la stella della Nazionale

È stata un’annata strepitosa, quella della consacrazione di un talento che – a dirla tutta – da Torino avevano già seppur lievemente assaporato. Matias Soulè ha mostrato qualità fuori dal comune: e adesso il suo futuro può già essere molto lontano da Torino.

Mai così azzeccato fu l’idea di mandarlo a giocare in prestito in Serie A, con il Frosinone che battè la concorrenza e un anno fa riuscì ad accogliere tra le sue file il fantasista argentino. Da allora, Soulè non si è più fermato. 11 reti e 3 assist vincenti, tra campionato e Coppa Italia, in 38 apparizioni con la maglia dei giallazzurri.

Un rendimento davvero inaspettato, l’esplosione è sotto gli occhi di tutti: e adesso l’argentino potrebbe ‘portare’ un nuovo grandissimo colpo direttamente in Serie A. Già nella scorsa sessione di calciomercato, a gennaio, il classe 2003 era stato vicino a salutare a titolo definitivo la Juventus.

L’ipotesi Premier League ha preso corpo con forza ma la volontà del ragazzo di chiudere il suo ciclo annuale a Frosinone ha avuto la meglio. E così l’addio a titolo definitivo ai colori bianconeri si consumerà durante l’estate 2024: è ormai un fattore abbastanza scontato.

Cristiano Giuntoli dovrà fare di necessità virtù per permettersi di potenziare in maniera consistente la rosa che finirà presto nelle mani di Thiago Motta.

E c’è un’idea, direttamente dalla Capitale, che sta già facendo sognare i tifosi bianconeri: scambio e cash, operazione pazzesca.

Vogliono Soulè: operazione folle con la rivale

L’indiscrezione arriva direttamente da ‘Laziochannel.it’ che rivela come siano due le società interessate all’acquisto di Matias Soulè in vista dei mesi estivi.

Si parla ovviamente della Lazio che dovrà tuttavia vedersela coi cugini giallorossi: anche De Rossi, infatti, vorrebbe alle sue dipendenze il gioiello della Juve. Un testa a testa nel quale ad avere la meglio potrebbe però essere la società di Lotito: perché Giuntoli, che ci sta pensando da tempo, potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Mattia Zaccagni.

Il 28enne di Cesena, protagonista anche con l’Italia di Spalletti, è un profilo che piace parecchio alla Juventus. La Lazio potrebbe quindi farsi avanti per Soulè offrendo il cartellino di Zaccagni: il club di Torino, però, vorrebbe anche un conguaglio cash.

La Juventus valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni di euro: se questa condizione verrà rispettata, allora Zaccagni potrebbe vestirsi di bianconero con Soulè pronto a trasferirsi nella Capitale, sponda Lazio.