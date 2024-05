Calciomercato, l’agente tiene sulle spine la Juventus: “Vi svelo il futuro”

Calciomercato, il procuratore del calciatore che piace tanto ai bianconeri ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Calciomercato.it.

Una notte magica per un club che il suo ultimo titolo l’aveva vinto addirittura nei primi anni ’60. A Dublino, nella finalissima dell’Europa League, Ademola Lookman ha mandato l’Atalanta in paradiso: con una tripletta mercoledì scorso ha affossato il Bayer Leverkusen campione di Germania nonché favorito per la vittoria della coppa, riportando in Italia un trofeo che mancava addirittura dal secolo scorso.

La Dea ha dunque coronato un percorso iniziato ormai otto anni fa con l’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina. Step by step, i nerazzurri sono diventati una bellissima realtà del calcio sia nazionale che internazionale e la vittoria di una competizione importante come l’Europa League – che, ricordiamo, gli consentirà anche di giocare la Supercoppa Europea – non fa altro che legittimarlo. Tra i principali protagonisti di un’annata che difficilmente in quel di Bergamo dimenticheranno c’è anche Teun Koopmeiners, un giocatore “totale” che è diventato in poco tempo una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico originario di Grugliasco.

Calciomercato, le parole del procuratore di Koopmeiners

L’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar è di nuovo finito in doppia cifra a livello di gol realizzati in campionato – ne ha segnati ben 12 – e sarà logicamente tra i più corteggiati sul mercato.

🚨#Juventus | ESCLUSIVO Agente #Koopmeiners: “A Dublino momento molto emozionante, il sogno è diventato realtà. Futuro? Vediamo… È un calciatore con un rendimento costante, sarebbe strano se altri club non lo seguissero” ✍️@RaffaeleAmato14https://t.co/6wB0UMdPhn — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 24, 2024

Il suo agente, Bart Baving, ieri rilasciato un’intervista in esclusiva a Calciomercato.it e tra le altre cose ha svelato anche qualche piccolo dettaglio sul futuro del suo assistito, da tempo finito nel mirino della Juventus. “Le prime parole che ho detto a Teun dopo la finale? “Ce l’hai fatta”, seguito da “ti voglio bene” e “sono così orgoglioso di te”. “Cosa farà in estate? Vediamo… Teun sta avendo una stagione fantastica, ha fatto tanti gol belli e importanti, inoltre è un calciatore con un rendimento costante, quindi sarebbe strano se altri club non lo seguissero”.