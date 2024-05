La Juventus ha scaricato Szczesny: riecco Donnarumma

La Juventus ha scaricato Szczesny, in estate potrebbe avvenire un clamoroso divorzio con il portiere polacco.

In casa Juve c’è voglia di chiudere bene la stagione ed iniziare a programmare la prossima, che vedrà i bianconeri impegnati su più fronti. La Signora tornerà finalmente a sfidare le big d’Europa in Champions League: l’Europa è mancata tantissimo quest’anno, con Danilo e compagni “costretti” a giocare solo campionato e Coppa Italia in seguito alla squalifica comminata dalla UEFA per via del caso plusvalenze.

Servirà una rosa all’altezza – soprattutto lunga – per essere competitivi su più fronti ed è per questo che Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente per rinforzare il roster bianconero. L’obiettivo è esaudire le richieste (quante più possibili) del nuovo allenatore, che al 99% sarà Thiago Motta. Non c’è ancora l’ufficialità ma il tecnico italobrasiliano è il prescelto per prendere il posto di Massimiliano Allegri, al momento occupato dal traghettatore Paolo Montero. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’ex condittiero del Bologna – ha appena detto addio al club felsineo dopo averlo portato in Champions League – stia per sposare la causa juventina.

La Juventus ha scaricato Szczesny, oltre a Di Gregorio c’è anche l’opzione “Gigio”

Qualche “imbeccata” Motta l’avrà già data a Giuntoli e riguarda la porta. Sì, i bianconeri si apprestano a chiudere l’affare Di Gregorio, appena nominato miglior portiere della Serie A che sta per chiudere i battenti.

Pedullà: “La Juventus scarica Szczesny!

Per il dopo Szczesny sondati Di Gregorio, Carnesecchi e Provedel, ma per Thiago Motta l’ideale è Di Gregorio.

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, la Juventus starebbe pensando di “scaricare” Wojciech Szczesny, il cui contratto scadrà nel 2025. Per Thiago Motta l’estremo difensore biancorosso è perfetto per il suo gioco e non è da escludere che, nonostante l’ottima stagione, il portiere polacco possa fare le valigie già l’estate prossima. Pedullà, in un video pubblicato su X, spiega anche che un anno fa la Juventus ha avuto dei contatti con Gigio Donnarumma, ricevendo il suo gradimento.