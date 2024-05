Lacrime per Roger Federer, la notizia commuove i tifosi

Torna a parlare Roger Federer che ha girato uno spot pubblicitario insieme al suo ex rivale e grande amico Rafa Nadal

Anche se ha appeso la racchetta al chiodo da più di due anni nessuno si è dimenticato di lui. Il Re del tennis del mondiale è sempre e ancora lui, Roger Federer. E non sono soltanto i venti tornei del Grande Slam che si è aggiudicato nel corso della sua straordinaria carriera ad avergli garantito quest’appellativo.

Federer da sempre incarna il prototipo dell’atleta modello, del campione senza macchia, del fuoriclasse per eccellenza dentro e fuori dal campo. In possesso di uno stile unico e inimitabile, come del resto anche i suoi più accesi rivali gli hanno sempre riconosciuto. Il più importante di loro è poi diventato anche un suo grande amico.

Stiamo parlando, ovviamente, di Rafa Nadal, contro il quale King Roger ha dato vita a duelli ormai entrati nella storia del tennis e dello sport mondiale. Dopo un po’ di tempo i due campionissimi si sono ritrovati, l’uno a fianco all’altro, per girare un nuovo e atteso sport pubblicitario promosso da Louis Vuitton, uno dei marchi più prestigiosi al mondo.

Le riprese si sono svolte sulle Dolomiti in un clima tipicamente invernale e tra una pausa e l’altra del girato i due hanno dato vita ad autentici siparietti, uno più divertente dell’altro. E per l’occasione hanno ricordato i vecchi tempi, soprattutto gli anni in cui erano poco più che giovanissimi talenti a caccia di gloria.

Federer, la confessione lascia tutti di stucco: tifosi impietriti

Nadal ha ricordato il loro primo incontro: “Io avevo diciassette anni o qualcosa del genere. Credo che ci trovassimo entrambi al torneo di Monaco e tu fosti super gentile con me“. Federer ha aggiunto che da subito si fosse reso conto della forza di Nadal, ma non aveva immaginato quello che sarebbe successo dopo.

L’ex fuoriclasse di Basilea ha poi confessato quello che oggi, a carriera ormai conclusa, è forse il suo desiderio più importante, quello a cui tiene di più. “Mi piacerebbe essere ricordato non soltanto per il tennista che sono stato, ma anche per la persona, per ciò che ho fatto e rappresentato per questo magnifico sport“.

“Essere un modello per i bambini – ha concluso King Roger – mi renderebbe felice“. Immediata la reazione dei tifosi sui social, dove la commozione ha prevalso su qualsiasi altra cosa.