Matteo Berrettini, rivelazione sbalorditiva poco fa: nessuno se lo aspettava

Il tennista romano, fermo ai box dal torneo di Monte Carlo, ha di nuovo fatto parlare di sé per vicende non legate al campo

Ci risiamo. Come un anno fa di questi tempi, l’immediato presente di Matteo Berrettini relativamente alla sua partecipazione ai tornei del circuito ATP è avvolta nel mistero. Quel tunnel buio in cui – anche per una discreta dose di sfortuna – era caduto il tennista romano durante varie fasi della scorsa stagione sembrava definitivamente superato dopo i segnali incoraggianti delle ultime settimane, ma il forfait di Madrid è stato il preludio a nuovi inquietanti scenari.

Dopo aver saltato il Mutua Open nella capitale spagnola a causa di una tonsillite, l’ex numero 6 del mondo ha rinunciato anche all’amato torneo di casa, gli Internazionali d’Italia, che per un motivo o per l’altro non disputa addirittura dal maggio del 2021.

E come lo scorso anno, anche nel 2024 il buon Matteo non deve fare i conti solo con i guai fisici, che si tratti di caviglie, febbri o scarsa preparazione atletica che sia. Se nel febbraio del 2023 il finalista a Wimbledon 2021 era stato al centro di tante chiacchiere gossip per via dell’annunciata relazione con la bella Melissa Satta, quest’anno è un’altra fiamma – legatasi a Matteo negli ultimi tempi – ad occupare le pagine delle riviste rose.

Matteo Berrettini e Federica Lelli fanno sul serio

26 anni, modella ed influencer, Federica Lelli è nota al grande pubblico per esser stata, per almeno due anni, la fidanzata del famoso cantante Ultimo. Il quale tra l’altro le ha dedicato diverse canzoni. Finita la tormentata love story col cantautore di San Basilio, la bella romana ha fatto perdere le sue tracce nell’attualità delle cronache gossip, salvo irrompere sulla scena grazie a…Berrettini.

Il settimanale ‘Chi’ ha infatti rivelato che quella che sembrava esser stata una simpatia quasi platonica tra i due, conosciutisi di persona in una delle serate della movida romana a Ponte Milvio, si è trasformata in altro.

Sarebbe sbocciato l’amore tra Matteo e Federica, al punto tale che lei si sarebbe già trasferita a casa del tennista per delle prove di convivenza che sembrano essere il preludio a qualcosa di molto importante e serio tra i due.

Memore del massacro mediatico perpetrato ai danni di Melissa Satta nell’arco dei 12 mesi di relazione tra i due, stavolta Matteo sembra voler approcciare alla sua nuova love story con maggiore riservatezza. Almeno a giudicare dalla sostanziale assenza di post, storie e reels riguardanti i suoi teneri momenti con l’avvenente nuova compagna.