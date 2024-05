Rottura totale con il club: colpo in Serie A, scontro Juve-Inter

A poche ore dall’ultimo impegno stagionale in campionato per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo mercato.

Questa sera la formazione guidata da Paolo Montero chiuderà il suo cammino in serie A affrontando il Monza. Non ci sono più obiettivi da raggiungere visto che è stato già centrato il traguardo della matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tuttavia è chiaro che la Juventus vorrà cercare di chiudere nel migliore dei modi in una stagione che ha vissuto con molti alti e bassi. Una volta conclusi gli impegni sul campo si parlerà esclusivamente di mercato e di come rinnovare una squadra che deve ancora trovare il suo allenatore. Anche se ormai tutte le strade sembrano portare all’approdo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Giuntoli dovrà darsi da fare per trovare le pedine adatte e far sì che la Juventus possa essere in grado di lottare per la vittoria dello scudetto.

Juventus su Di Lorenzo, ma c’è anche l’Inter

Attenzione alle possibili sorprese che potrebbero esserci nelle prossime settimane, anche perché non bisogna dimenticare che tutte le squadre andranno a caccia di affari e potrebbero esserci dei movimenti tali da creare delle occasioni che Giuntoli potrebbe sfruttare. Una di queste potrebbe arrivare da Napoli, piazza che il direttore bianconero conosce molto bene.

Stiamo parlando di Massimo Di Lorenzo, capitano e laterale destro della formazione partenopea. Il calciatore avrebbe intenzione di cambiare aria dopo l’ultima deludente stagione della sua squadra, che ripartirà da un nuovo allenatore ancora non reso noto. Tuttosport parla del fatto che anche la Juve sarebbe pronta a fiutare l’affare, assicurandosi un laterale che sa fare bene entrambe le fasi e al quale non manca esperienza anche internazionale. Ci sarebbe però da battere la concorrenza dell’Inter, anche i nerazzurri infatti sarebbero interessati al terzino del Napoli.