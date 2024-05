Calciomercato Juventus, la giuntolata inaspettata: enfant prodige dalla Liga

Dopo la conclusione del campionato di serie A in casa Juventus si deve guardare inevitabilmente alle mosse di calciomercato.

La prima decisione importante che la dirigenza dovrà prendere nel corso delle prossime settimane sarà quella legata alla nomina del nuovo allenatore. Manca davvero poco per conoscere quello che sarà l’erede di Massimiliano Allegri. Con Thiago Motta che pare essere in pole position per prenderne il posto.

Ad ogni modo in casa Juventus, al di là di chi sarà il nuovo tecnico, ci sarà bisogno di corposi investimenti in tutti i reparti per far sì che la squadra possa tornare a lottare per traguardi importanti. Non bisogna dimenticare infatti che la formazione bianconera nella prossima stagione non solo avrà il compito di lottare per la conquista dello scudetto, ma anche quello di farsi largo in Champions League. Torneo che come sempre è pronto a regalare grandi emozioni ad una tifoseria bianconera sempre più esigente.

Juventus sul baby attaccante Osazuwa del Leganes

Il direttore Giuntoli nel corso di queste settimane dunque dovrà davvero darsi da fare per far sì che arrivino a Torino dei giocatori utili al progetto tecnico. Come al solito però si dovrà guardare anche al bilancio, nonostante i soldi in arrivo proprio dalla Champions.

🚨✍️ EXCL | #Juventus are trying to sign Sydney #Osazuwa, 17-year-old. 🎯 Talks ongoing with the 🇪🇸 striker: the ⚪⚫ have been targeted the #Leganes player to strengthen the attack of the Youth squad. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/ww685asnEl — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 26, 2024

La Juventus ormai da qualche stagione a questa parte ha deciso di puntare forte sulla linea verde. Si faranno dunque investimenti su giocatori con ancora ampi margini di crescita. Il giornalista Rudy galetti su Twitter ha svelato come i bianconeri abbiano posato agli occhi un giovane talento di nazionalità spagnola, vale a dire Sidney Osazuwa. Si tratta di un attaccante classe 2007 che gioca con il Leganes under 19. La Juventus sarebbe pronta a farsi avanti per strapparlo alla formazione iberica, inserendolo poi nelle sue squadre giovanili per farlo continuare nel suo percorso di maturazione.