Calciomercato Juventus, Motta ‘sentenzia’ Chiesa: ne restano quattro

Calciomercato Juventus, Thiago Motta ha deciso su Chiesa: ecco il ribaltone clamoroso. In bianconero ne restano solo quattro

L’era Thiago Motta dentro la Juventus sta per iniziare. L’annuncio ufficiale è previsto nel corso della prossima settimana. E già, alcune situazioni di mercato, iniziano a delinearsi.

Ad esempio quella che riguarda Federico Chiesa: un anno ancora di contratto, si sta parlando con una certa insistenza del rinnovo che potrebbe arrivare anche alle stesse condizioni attuali per un solo anno. Ma secondo le indiscrezioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, il tecnico non è che straveda così tanto per Federico, quindi ipoteticamente potrebbe anche partire. Non solo le big inglesi, in Italia un pensiero ce lo potrebbe fare anche la Roma. Quindi è una situazione da tenere in considerazione, da seguire con estremo interesse. E, se da un lato sul numero 7 Motta nutre dei dubbi, sono invece 4 i punti di fermi dai quali ripartire.

Calciomercato Juventus, i punti fermi di Motta

Un difensore: Bremer, che magari potrebbe fare coppia con Calafiori. E poi tre centrocampisti: Locatelli, Cambiaso e Rabiot che si spera possa rinnovare quel contratto che in questo caso scade tra poco più di un mese. Questi i punti cardine della Juventus che potrebbe nascere l’anno prossimo.

Magari anche con un Koopmeiners in quella zona del campo, con la Juventus che ha già messo 45milioni di euro sul piatto per strapparlo all’Atalanta. Soldi che però potrebbero anche non bastare vista la richiesta di 60milioni dei bergamaschi. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, ma le grandi manovre, è evidente, sono iniziate. E la sensazione è che sarà quasi rivoluzione.