Calciomercato Juventus, si complica il rinnovo del prestito: ecco perché

Con il campionato ormai concluso è chiaro che in casa Juventus si guarda esclusivamente al prossimo calciomercato estivo.

Non potrebbe essere altrimenti in considerazione del fatto che nella prossima stagione ci si attende che la formazione del bianconero possa essere in grado di lottare per lo scudetto. Anche se ci saranno diversi fronti sui quali la Juventus dovrà essere protagonista sia in Italia che in Europa.

L’attenzione dei tifosi dunque al massimo riguardo a quel che accadrà nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, visto che ormai si è concluso il campionato di serie A e gli impegni sul campo della squadra, si conosceva probabilmente il nome del nuovo allenatore. Chiamato a prendere il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri. Ormai tutte le strade sembrano portare all’arrivo di Thiago Motta a Torino, visto è considerato che l’allenatore del Bologna ha annunciato la volontà di non rinnovare il suo accordo con la società felsinea.

Juventus, idea rinnovo del prestito di Alcaraz, ma…

Dopo aver scelto l’allenatore il direttore Cristiano Giuntoli potrà muoversi liberamente sul mercato per cercare di accontentare le sue richieste. Chiaramente si farà attenzione anche al bilancio, anche se va detto che la Juventus potrà contare su maggiori introiti rispetto al passato in considerazione della partecipazione alla Champions League.

La squadra avrà bisogno di innesti in tutte le zone del campo, bisognerà migliorare anche le alternative da mettere a disposizione dell’allenatore in una stagione che si preannuncia lunga e logorante. Soprattutto in mezzo al campo dove ci sarà da capire quale sarà il futuro di Carlos Alcaraz. Che ha giocato davvero poco sotto la guida di Allegri, per questo motivo il suo riscatto – fissato attorno a 50 milioni di euro – è di fatto impossibile. Non lo è la sua permanenza, Giuntoli potrebbe spingere verso il rinnovo del prestito. Anche se la promozione in Premier League del Southampton sembra complicare questa pista, come ha spiegato calciomercato.com.