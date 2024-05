Leclerc-Hamilton, c’è l’annuncio: tifosi della Ferrari col fiato sospeso

L’annuncio lascia di stucco i tifosi della Ferrari: Leclerc e Hamilton, ecco cosa è successo poche ore fa

Il 2025 sarà l’anno di Lewis Hamilton. Almeno, per il momento, sulla carta. Perché il sette volte campione del mondo, dopo un mare di successi in Mercedes, ha deciso di dare una svolta alla sua strabiliante carriera.

La firma con la Ferrari, in tal senso, è stato un fulmine a ciel sereno per il mondo della Formula 1 che proprio non se l’aspettava: ed i tifosi della Scuderia di Maranello non possono che avere un hype pazzesco per l’approdo del 39enne di Stevenage al fianco di Charles Leclerc.

Due piloti di grandissimo talento che potrebbero finire per integrarsi al meglio, per il bene della Ferrari. Un successo che manca dal 2007 a Maranello: allora, in pista, c’era il finlandese Kimi Raikkonen. È passata una vita o quasi.

Ma intanto la firma di Hamilton porterà all’inevitabile addio di Carlos Sainz, l’unico – insieme a Lando Norris – in grado di battere Max Verstappen in questa stagione. Il 29enne di Madrid con ogni probabilità correrà con la Sauber nel 2025, prima che la scuderia venga incorporata dall’Audi nel tanto atteso esordio in F1 della compagnia tedesca.

Leclerc-Hamilton è una coppia inedita ed è quindi anche per questo che i tifosi della Ferrari non sanno che aspettarsi. Dalla fame di vittorie dell’inglese alla voglia del monegasco di prendersi, finalmente, la scena nel paddock alla guida della ‘Rossa’.

Ciò che è accaduto una manciata di ore fa, però, è davvero incredibile: le dichiarazioni arrivate hanno lasciato di stucco.

Leclerc-Hamilton, l’annuncio è clamoroso

Il Gran Premio di Imola aveva visto Hamilton chiudere in sesta posizione, con le scuse del Team Principal della Mercedes Toto Wolff via radio per aver fornito una vettura non all’altezza al campione britannico.

Leclerc, invece, è finito sul gradino più basso del podio dietro all’inarrivabile McLaren di Norris. E proprio il pilota della Ferrari, a margine del comunque positivo weekend, ha voluto sbilanciarsi sull’ormai imminente approdo di Hamilton a Maranello.

“Lewis ha sempre avuto un’accoglienza speciale, ovunque sia andato. Per il suo palmarès che ha costruito negli anni”. Leclerc, però, avvisa il futuro compagno di team: “Essere un pilota della Ferrari è diverso, è imparagonabile. Capirà cosa vuol dire poco a poco, quando arriverà a Maranello”.

I dubbi di molti riguardano la futura convivenza tra due stelle del paddock: Leclerc, però, ha smontato ogni potenziale critica a riguardo. “Non lo vedo con occhi differenti, è un grande campione, quello che ha avuto più successo in Formula 1. Lo rispetto tanto”.

Il numero 16 del Cavallino Rampante ha poi chiuso così le sue dichiarazioni: “Abbiamo passioni in comune, come la musica. Noi ci rispettiamo tanto, da sempre. Abbiamo una buona relazione, non cambierà l’anno prossimo“.

I tifosi della Ferrari possono quindi dormire sonni tranquilli e, anzi, cominciare a sognare: con Hamilton e Leclerc la ‘Rossa’ può tornare a dominare in F1.