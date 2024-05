Scambio a sorpresa Juve-Napoli: via un fedelissimo di Allegri

Scambio a sorpresa Juve-Napoli, Conte avrebbe fatto anche il suo nome: diventa sempre più bollente l’asse con il capoluogo partenopeo.

Si respira aria di “epurazione” a Napoli. A distanza di un anno dalla vittoria dello scudetto in terra partenopea ci si continua a leccare le ferite. Chiedendosi quali sono stati i motivi alla base di un simile disastro. Gli azzurri, nonostante tre cambi di allenatore, sono arrivati addirittura decimi, fuori da tutto. Niente Europa, dunque, nemmeno quella “minore”, che piace davvero poco al presidente De Laurentiis.

I tifosi ieri pomeriggio durante la gara con il Lecce – terminata 0-0 – hanno contestato. Lo hanno fatto esponendo in curva degli striscioni con i risultati delle sconfitte più roboanti incassate quest’anno da Di Lorenzo e compagni. Insomma, dalla festa per il tricolore ai fischi per un campionato estremamente deludente il passo è stato non breve, brevissimo. Ora il vulcanico patron azzurro sembra aver trovato la soluzione: affidarso a un sergente di ferro come Antonio Conte, pronto a rimettersi in gioco e a tornare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham. C’è ancora da limare qualche dettaglio con il tecnico salentino ma a quanto pare toccherà all’ex tecnico della Juventus prendere le redini del Napoli.

Scambio a sorpresa Juve-Napoli, arriva Di Lorenzo e va via Danilo

Inutile dire che cambieranno parecchie cose. Conte, infatti, dà l’impressione di avere le idee chiare, anche riguardo al mercato che la società dovrà portare avanti.

Ricordiamo che il nuovo direttore sportivo del Napoli è Giovanni Manna, un altro ex Juve che ha appena lasciato la Continassa dopo aver detto sì a De Laurentiis lo scorso inverno. E i movimenti da Napoli a Torino – e viceversa – potrebbero non finire qui. A Giuntoli, infatti, piace molto Giovanni Di Lorenzo, che ha già fatto intendere di voler cambiare aria e lasciare il capoluogo campano. E non è da escludere, come sostiene lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, un possibile scambio con Danilo, giocatore che farebbe parecchio comodo a Conte.