Il Borussia Dortmund mette la freccia: incubo Juve, si chiude il sipario

Il Borussia Dortmund mette la freccia, nonostante la finale di Champions League sia alle porte si continua a pensare al mercato.

Questa è la settimana in cui anche le ultime due competizioni europee andranno in archivio. Domani tocca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ad Atene sfiderà l’Olympiacos mettendo nel mirino quella Conference League che le è già sfuggita lo scorso anno contro il West Ham a Praga. Sabato prossimo sarà invece la volta della Champions League. Nel tempio di Wembley si contenderanno l’ambitissima coppa dalle grandi orecchie Borussia Dortmund e Real Madrid.

La sorpresa è rappresentata proprio dalla presenza dei gialloneri, che approfittando di un significativo “vuoto” nel tabellone si sono spinti così lontano, ad un passo dal trofeo. In realtà la squadra di Edin Terzic, nonostante abbia chiuso fuori dal podio in Bundesliga, è proprio in campo europeo che ha dato il meglio di sé. Nessuno, infatti, poteva immaginare che i tedeschi arrivassero davanti a tutti nel girone proibitivo in cui era stato sorteggiato anche il Milan. Ed invece Reus e compagni hanno stupito tutti e sono passati come primi, davanti a club più attrezzati – o blasonati, nel caso dei rossoneri – come il PSG.

Il Borussia Dortmund mette la freccia, passi avanti per Greenwood

Contro il favoritissimo Real Madrid partiranno ovviamente senza aver niente da perdere. E chissà che non riescano a ribaltare i pronostici della vigilia, smentendo chi in questi giorni prevede una finale a senso unico.

Borussia Dortmund keen on Mason Greenwood as Man Utd push to sell ✍️ @TelegraphDucker#TelegraphFootball | #MUFChttps://t.co/8VH5Fhu5TG — Telegraph Football (@TeleFootball) May 28, 2024

In casa Borussia, ad ogni modo, stanno trovando il tempo anche per pensare al prossimo mercato estivo. Tra i principali obiettivi c’è quel Mason Greenwood che piace tanto anche alla Juventus e a Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano The Telegraph, il Manchester United, che è proprietario del cartellino del giocatore (quest’anno in prestito al Getafe, in Liga), potrebbe accettare un nuovo prestito, dal momento che Greenwood difficilmente accetterà di tornare in Inghilterra. I Red Devils hanno fissato pure il prezzo: non parte per meno di circa 40 milioni di sterline.