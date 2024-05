Michael Schumacher, decisione irrevocabile: coinvolti i suoi familiari

Arrivano novità su Michael Schumacher, i fan restano con il fiato sospeso: la decisione è irrevocabile, cosa sta succedendo

Michael Schumacher resta ancora uno dei personaggi più amati nel mondo dello sport, nonostante siano anni ormai che la sua vita è stata messa in stand by dal tremendo incidente di Meribel. I suoi tifosi sperano ancora in un miracolo, pregano perché possano a breve rivederlo in piedi, in pubblico, in grado di raccontare nuove emozioni. Desideri che per il momento restano inesauditi. Di novità sul conto dell’ex fuoriclasse tedesco non ne mancano. Dalla Germania arrivano infatti notizie che lasciano a bocca aperta tutti i suoi fan. La decisione stavolta è irrevocabile.

Sono giorni di grande attesa per tutti i tifosi di Schumacher. Tra non molto l’amata figlia dell’ex ferrarista, Gina, convolerà a giuste nozze con il suo fidanzato, Iain Bethke. E nei mesi scorsi si è a lungo discusso su una sua possibile partecipazione al matrimonio, seppur in modalità non proprio chiare e non del tutto spiegate dalle riviste specializzate.

In attesa di poterne sapere di più, è arrivata però un’altra notizia molto importante sul suo conto, una novità che riguarda ancora la sua famiglia e una decisione irrevocabile presa negli scorsi mesi. I parenti più cari di Michael non sono infatti rimasti a guardare in questo periodo e hanno continuato a tutelare l’immagine dell’ex pilota in tutti i modi, anche prendendo di mira chi ha provato ad approfittare della sua assenza per farsi pubblicità in maniera non proprio consona.

Schumacher, notizia importantissima: c’entra la famiglia, la decisione è stata presa

Fortunatamente per il momento la decisione presa dalla famiglia non riguarda direttamente la salute di Michael. Non sappiamo se ci siano miglioramenti o meno, di sicuro al momento non ci sono peggioramenti. In attesa di poter scoprire se l’ex pilota riuscirà o meno a partecipare al matrimonio, dalla Germania sono arrivate notizie importanti su un altra vicenda venuta a galla negli scorsi mesi.

Qualche tempo fa aveva fatto scalpore un’intervista rilasciata da Schumacher alla rivista di gossip Die Aktuelle, che nell’aprile del 2023 aveva conquistato addirittura la copertina dello stesso settimanale.

Una notizia del tutto infondata. Si trattava infatti di un’intervista generata con l’intelligenza artificiale, un esperimento realizzato dalla testata per dimostrare le potenzialità del software e in qualche modo regalare, per pochi secondi, delle speranze e delle illusione agli appassionati tifosi dell’ex pilota.

Ma l’editore non aveva avuto alcun permesso per pubblicare una finta intervista a Schumacher, e per questo motivo la famiglia di Michael era andata su tutte le furie e aveva intentato immediatamente causa contro l’editore stesso e la rivista in questione. A nulla sono bastate le scuse dell’editore e il licenziamento della caporedattrice di Die Aktualle che aveva dato l’ok alla pubblicazione dell’intervista.

La famiglia aveva infatti portato avanti la propria battaglia, irrevocabilmente. E alla fine è riuscita a ottenere un’importante vittoria. Stando a quanto riferito dall’Associated Press, il tribunale ha emesso una sentenza favorevole alla famiglia Schumacher, costringendo l’editore a un risarcimento di circa 200mila euro.