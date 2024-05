Colpo Scudetto Juventus: via Vlahovic, intesa per l’erede

In casa Juventus ovviamente ci si sta già proiettando sulle mosse di calciomercato da effettuare nelle prossime settimane.

In questa stagione la squadra bianconera è riuscita a centrare i due traguardi che si era prefissata. Vale a dire la conquista della Coppa Italia, ma soprattutto la conquista di quel piazzamento Champions che vuol dire garantire alla società degli importanti introiti da mettere a bilancio.

La Juventus ha la necessità senz’altro di rinnovare e rinforzare il suo organico in tutti i reperti. Soltanto in questo modo si potrà avere l’ambizione di poter lottare per la conquista dello scudetto e magari per farsi largo in Europa. Le prossime settimane dunque saranno decisive per capire chi saranno i rinforzi che approderanno alla corte del nuovo allenatore. I tifosi infatti attendono con ansia di capire chi sarà l’erede di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, anche se al momento tutti gli indizi portano verso Thiago Motta.

Juventus, via Vlahovic se arriva Zirkzee

Ci saranno ovviamente acquisti, come dicevamo, ma non si escludono delle cessioni eccellenti. Con le quali si recupererebbero delle somme importanti e magari allo stesso tempo consentirebbero di abbassare anche il monte degli ingaggi. Un nome “caldo” è quello di Dusan Vlahovic.

Non so se la nuova #Juve sarà subito da scudetto ma su #Giuntoli#ThiagoMotta la penso come #Sarri: sono due ottimi professionisti, e se la società li supporterà e la tifoseria avrà pazienza faranno benissimo. Intanto, dopo #DiGregorio-miglior portiere della stagione secondo i… pic.twitter.com/8wBtc723sT — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 28, 2024

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della possibile partenza del centravanti serbo, che potrebbe essere sacrificato sul mercato. Anche perché con Thiago Motta in panchina si punterebbe su un altro attaccante, vale a dire Zirkzee. Centravanti che ben conosce le dinamiche di gioco dell’allenatore e per il quale la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma importante, ben 50 milioni di euro.