Dà l’addio in diretta e si accasa alla Juve, rinforzo in attacco per Thiago Motta

Dà l’addio in diretta e semina grandi speranze per chi vorrà acquisire le sue prestazioni la prossima estate in sede di calciomercato.

Il campionato ha emesso le sue ultime sentenze. Ora inizia una nuova fase che nel giro di poche settimane ci condurrà per mano ai Campionati Europei di Germania. Un titolo europeo da difendere, si spera con il massimo dell’onore, per l’Italia di Luciano Spalletti.

Ancor prima, però, che la Serie A esalasse il suo ultimo respiro, le voci di mercato hanno invaso redazioni e bar. Gli Europei 2024 sembrano, pertanto, lontanissimi dal momento che si attendono novità eclatanti dalla ‘Fiera dei Sogni’. Tutti contro l’Inter di Inzaghi e Marotta.

Abbattere il preventivato dominio nerazzurro è obiettivo primario di Juventus, Milan e Napoli. Tre grandi società che inizieranno la nuova stagione con la novità più importante: una nuova guida tecnica. Non proprio un cambiamento da nulla.

Thiago Motta alla Juventus al posto di Massimiliano Allegri, Paulo Fonseca al Milan a sostituire Stefano Pioli ed il ritorno in panchina di Antonio Conte, che sembra ormai ad un passo dal Napoli, al posto di Francesco Calzona e svariati altri ex tecnici partenopei.

La Juventus, e Cristiano Giuntoli, hanno deciso la grande svolta. Thiago Motta è il nome da tempo prescelto. Ora occorre assicurare al tecnico italo-brasiliano i profili adatti alla sua idea di calcio.

La scelta della Juventus

Sarà una Juventus decisamente diversa dalla precedente quella ad immagine e somiglianza di Thiago Motta. Disposizione tattica, e mentale, proporranno una formazione distante anni luce da quella di Massimiliano Allegri.

Cambieranno diversi interpreti e, soprattutto, cambieranno compiti e ruoli per tanti profili già presenti in rosa. Nuovi ingressi, però, saranno inevitabili. Soprattutto le corsie esterne, fondamentali nell’idea di gioco dell’ex tecnico felsineo, potrebbero presentare novità.

Come Mason Greenwood, classe 2001, attaccante del Getafe, in prestito al club iberico dal Manchester United. Come ci informa Giacomo Iacobellis, il 23enne attaccante inglese ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social per annunciare l’addio al Getafe.

Annuncio che ha ulteriormente messo in allerta diversi top club europei ed italiani. Il Manchester United intende cedere il giocatore a titolo definitivo. La Juventus di Motta ed il Napoli di Conte potrebbero pertanto sfidarsi per il talentuoso esterno mancino.

Un investimento importante per un un profilo di altissimo spessore. Per Juventus e Napoli si prevede un imminente scontro sul mercato. Protagonisti Giuntoli e Manna, nemiciamici.