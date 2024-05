Lutto in una Big di Serie A, messaggio commovente poco fa

Un lutto ha colpito una big di Serie A: il messaggio è commovente e ha generato grande tristezza tra i tifosi

La Serie A si è conclusa per il Napoli e, dopo una stagione molto deludente, è rimasto spazio solo per la voglia di ripartire da un allenatore, un progetto e calciatori diversi a partire da agosto, quando si tornerà a fare sul serio sul campo.

Ora è tempo di scelte importanti, che potrebbero cambiare profondamente il volto del gruppo e che potrebbero portare diversi calciatori a dire addio. A prescindere da cosa succederà in sede di calciomercato, però, il club e soprattutto un napoletano doc sono costretti a vivere un lutto molto doloroso nelle ultime ore.

Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi, tornato nella sua città di nascita lo scorso gennaio, dopo le ultime esperienze con le maglie di Salernitana e Venezia. Come tutta la squadra, non ha mostrato le sue maggiori qualità, ma ha comunque totalizzato 28 presenze nella Serie A 2023/24, portando a termine due assist. Tra poche settimane, verrà deciso il suo futuro, come quello di quasi tutti i tesserati, ma intanto il terzino ha subito un grave lutto in data 27 maggio.

Grave lutto per Mazzocchi: la sua lettera d’addio

Mazzocchi ha perso una parente negli ultimi giorni e per lui sono ore di tristezza e cordoglio. Ha, quindi, deciso di esprimere i suoi sentimenti in una lettera che poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il suo messaggio è indirizzato direttamente alla donna che non c’è più: “Oggi mi hai fatto tornare indietro di vent’anni quando ho provato il dolore più grande della mia vita, perdendo chi per me era come un fratello”. Già da questi termini, si capisce quanto fosse importante questa persona. Ma poi ha aggiunto: “Oggi quel dolore si è moltiplicato, perché sono un uomo e un padre che capisce come va la vita”.

Il messaggio diventa ancora più commovente: “Ti chiedo di dare grande forza alla tua famiglia, perché qui giù è tanto dura senza di te”. Ha anche specificato di avere il cuore frantumato e che non la dimenticherà mai, per poi aggiungere una foto insieme a Genny e Grazia. Mazzocchi non ha comunque voluto rendere noto il nome completo della donna, ma ha raccolto molti messaggi di vicinanza nelle ultime ore, per quanto possano servire a lenire un dolore così forte.