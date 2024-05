Addio alla Juve, Conte lo porta subito al Napoli

Intrecci intriganti sul calciomercato, Conte verso il Napoli e autore di uno scippo alla Juventus: le ultime

Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso (manca il recupero di Atalanta-Fiorentina il 2 giugno, ma sarà una gara buona principalmente per le statistiche), ma si riparte subito a mille all’ora. Sarà una settimana già cruciale per il futuro, con il calciomercato che entra nel vivo, soprattutto per il fronte allenatori, ma non soltanto.

Il Napoli ha mandato in archivio la sua peggior stagione negli ultimi 15 anni e ha rotto gli indugi per rilanciarsi quanto prima. In arrivo in azzurro Antonio Conte, il nome che serviva per dare subito un segnale alla tifoseria e alla concorrenza. Niente ridimensionamento, i partenopei vogliono riproporsi subito ad alti livelli.

L’allenatore pugliese è il nome ideale per dare una scossa a un ambiente e uno spogliatoio mortificati da quanto accaduto ultimamente. Garanzia di massimo impegno e intensità in campo e anche di risultati di buon profilo. Con lui, il Napoli può tornare a essere una pretendente per i primi posti.

Inevitabilmente, l’impatto di Conte si farà sentire anche sul mercato. Per questo, occorre fare attenzione alle mosse di De Laurentiis. Che potrebbe regalare subito un rinforzo gradito al nuovo allenatore, portandolo via alla Juventus.

Conte, ecco uno dei primi obiettivi: porta al Napoli il suo pupillo

Conte proverà di sicuro a far valere le sue richieste in termini di giocatori, per avere una rosa rispondente ai suoi credo tecnici e tattici. Tra i primi profili da attenzionare, sicuramente Pierre Emil Hojbjerg.

Conte ha avuto il danese nell’esperienza al Tottenham e lo apprezza per le sue doti fisiche e dinamiche. Servono centimetri, muscoli e intensità nel centrocampo del Napoli. Da tempo, in lista di sbarco tra gli ‘Spurs’. La Juventus lo aveva seguito nelle precedenti sessioni di mercato e anche il Milan era interessato.

Secondo ‘Football Insider’, il giocatore non vedrebbe l’ora di rilanciarsi in Serie A, il campionato nostrano lo attira molto. E la presenza di Conte sulla panchina del Napoli potrebbe fare la differenza per lui. Subito uno “sgarbo” al suo passato, da parte del tecnico pugliese, che vuole riprendere nel nostro torneo da dove lo avevamo lasciato, nel 2021, campione d’Italia con l’Inter. Ci riuscirà? La sfida che lo attende è intrigante.