Calciomercato Juventus, Thiago Motta scende il campo: ‘chiamata’ al Campione d’Europa

Calciomercato Juventus, scende in campo in prima persona Thiago Motta, che ha deciso di rompere gli indugi e di mettere mano alla situazione

Manca solo l’ufficialità del suo accordo con la Juventus, ma Thiago Motta ha messo mano al mercato dei bianconeri. E si sta muovendo in prima persona, secondo le informazioni riportate da Marco Giordano, uno dei possibili innesti per la sua squadra.

No, non parliamo né di Calafiori – non ce n’è bisogno in questo caso – e nemmeno di Koopmeiners, ma dell’altro nome caldissimo che in queste ore è stato accostato alla Vecchia Signora. Un campione d’Europa in carica, ex campione d’Italia, che come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa ha rotto il suo rapporto con il club di appartenenza.

Calciomercato Juventus, Motta chiama Di Lorenzo

Avrebbe iniziato a chiamare Di Lorenzo il tecnico in pectore della Vecchia Signora, per provare a convincerlo a raggiungerlo a Torino per iniziare un ciclo insieme. L’obiettivo della Juventus, e del suo nuovo allenatore, è quello di tornare a vincere lo scudetto e di andare avanti il più possibile in Europa, in quella Champions League conquistata di nuovo dopo un anno senza coppe, che cambierà format.

In tutto questo sempre secondo Giordano, Antonio Conte che sarà il futuro allenatore del Napoli, sta cercando di ricucire lo strappo che c’è stato tra il giocatore e la proprietà, insieme anche all’apporto di Lele Oriali che sarà nello staff tecnico del nuovo allenatore azzurro. Dopo il passo in avanti dell’agente, comunque, sarà difficile riuscirci, ma dalle parti campane ci proveranno. Ma la Juve, dal proprio canto, vuole chiudere con il difensore.