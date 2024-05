Contratto fino al 2027 e nuovo colpo di scena: Rabiot adesso firma

By

Calciomercato Juventus, un nuovo colpo di scena per la situazione Rabiot, ecco cosa filtra dalle ultime indiscrezioni.

Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus è determinata a trattenere Adrien Rabiot, e Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero, sta mettendo in campo tutte le risorse per raggiungere l’obiettivo. La proposta di rinnovo presentata al centrocampista francese è di grande valore: un contratto biennale a 7,5 milioni di euro a stagione, con un’opzione per estenderlo fino al 2027.

La Juventus non ha offerto un semplice rinnovo annuale, ma ha puntato su un accordo di maggiore durata, che garantirebbe stabilità sia al giocatore che al club. L’opzione di estendere il contratto fino al 2027 dimostra l’intenzione della società di fare di Rabiot una delle colonne portanti del centrocampo bianconero nei prossimi anni. Questa mossa è strategica, considerando l’importanza di Rabiot nel progetto tecnico della Juventus e il suo contributo significativo nelle ultime stagioni.

Avanti tutta con Rabiot: offerto contratto da 7,5 milioni fino al 2027

Proseguono intensi i contatti tra Giuntoli e Véronique Rabiot, madre e agente del giocatore. Le trattative stanno entrando in una fase cruciale, e l’offerta sul tavolo è chiara: 7,5 milioni di euro a stagione per due anni, con la possibilità di prolungare fino al 2027. La madre-agente sta valutando attentamente la proposta, tenendo in considerazione sia l’aspetto economico che quello progettuale. Le voci indicano che la scelta di Rabiot potrebbe arrivare molto presto, forse già entro questo weekend. Il giocatore è consapevole dell’importanza della decisione e del ruolo chiave che potrebbe continuare a ricoprire nella Juventus. La dirigenza bianconera è fiduciosa che la generosità dell’offerta e la stabilità proposta possano convincere Rabiot a restare a Torino.

Il rinnovo di Rabiot sarebbe un segnale forte delle ambizioni della Juventus. Mantenere un giocatore del calibro del francese significherebbe consolidare il centrocampo con un elemento di esperienza e qualità, capace di dare equilibrio e sostanza alla squadra. Inoltre, assicurarsi Rabiot fino al 2027 permetterebbe alla Juventus di pianificare con maggiore serenità le future campagne di mercato, sapendo di poter contare su una pedina fondamentale.