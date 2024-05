Dramma Red Bull, c’è l’annuncio ufficiale: Verstappen sconvolto

La Red Bull deve mandare giù un doppio boccone amaro dopo la debacle di Montecarlo e ora anche Verstappen è sconvolto

La scuderia campione del mondo in carica ha vissuto un week end negativo, quasi al pari di quello di Melbourne. Anche in quell’occasione su la Ferrari a portare a casa l’intera posta.

Non si vedeva una Red Bull così in difficoltà dai tempi dell’Australia, dove Max Verstappen fu costretto al ritiro per un problema ai freni. A Montecarlo è andato in scena il week end peggiore possibile per le lattine energetiche e non solo per il risultato sportivo. Che non fosse una gara particolarmente positiva lo si sapeva anche dalle previsioni della vigilia, vuoi per le caratteristiche tecniche dalla RB20, vuoi per la forza dei concorrenti, vedi Ferrari e McLaren. Verstappen ci aveva messo del suo l’anno scorso conquistando una pole da urlo, mentre in questa edizione ha sbagliato anche lui al sabato.

Partire in terza fila è una condanna sulle strade del Principato, considerando le insidie nel provare i sorpassi e il pochissimo spazio a disposizione. Alla fine la casella occupata al via è stata la stessa per l’olandese anche sotto la bandiera a scacchi, perdendo diversi punti dal vincitore Leclerc. Peggio ancora è andata a Sergio Perez che ha dovuto abbandonare ogni sogno di gloria dopo appena due curve.

Red Bull, l’incidente di Perez pesa anche sul budget cap: l’annuncio di Marko lascia pochi dubbi

Il pilota messicano della Red Bull partiva dalla diciottesima piazza e non aveva molte speranze di poter entrare nella zona punti. Certo, in pochi potevano immaginarsi una carambola del genere, innescata dal solito, verrebbe da dire, Kevin Magnussen, troppo ottimista nel cercare un sorpasso all’interno lì dove non c’era il minimo spazio. La sua Haas ha spedito dritta la monoposto di Perez contro le barriere, distruggendola integralmente. Per fortuna il #11 non ha riportato ferite o conseguenze ma al box austriaco i volti erano piuttosto cupi.

Come spiegato nel post gara da Helmut Marko, questo incidente avrà delle ripercussioni su tutto il team nel prosieguo di questa stagione.

“I danni riportati sono tra i 2 e i 3 milioni di euro. È un incidente che avrà un grande impatto sul nostro budget cap”. Considerando i limiti di spesa dei team di Formula 1 questo magari potrebbe voler dire diminuire i fondi destinati allo sviluppo della RB20. Anche Verstappen non può di certo essere felice di apprenderlo.