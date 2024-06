Altro che 40 milioni di euro: il prezzo di Douglas Luiz è un Everest per la Juve

Un prezzo che, oggi, potrebbe essere, davvero, considerevole per i bianconeri. Tutti i dettagli della situazione relativa al giocatore.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, seguito dal club torinese e dalla Roma prima del suo ultimo rinnovo con l’Aston Villa, torna prepotentemente nei radar bianconeri in vista del prossimo calciomercato estivo. In attesa dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, con Thiago Motta che dovrebbe vestirsi di bianconero nei prossimi giorni, la Juventus continua a lavorare sotto traccia sugli obiettivi più concreti.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha come priorità il rinforzo della linea mediana, che anche per la prossima stagione partirà dalla conferma di Manuel Locatelli. Tra i potenziali rinforzi, il nome che mette d’accordo tutti alla Continassa è quello di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, reduce da una stagione clamorosa con la maglia dell’Atalanta, ha una valutazione molto alta. Per questo motivo, la Juventus sta valutando da settimane la possibilità di inserire contropartite come Huijsen e Soulé nella trattativa con i bergamaschi, pur continuando a esplorare possibili alternative. La novità più rilevante delle ultime ore, però, riguarda proprio Douglas Luiz. Secondo le indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, il prezzo del centrocampista brasiliano è notevolmente superiore rispetto a quanto riportato inizialmente dai media. Mentre alcune fonti avevano parlato di una valutazione di 40 milioni di euro, la realtà è che l’Aston Villa parte da una richiesta di 60 milioni di sterline, ovvero circa 70 milioni di euro al cambio attuale.

70 milioni per Douglas Luiz: il prezzo cambia per il brasiliano

Questa cifra rappresenta un investimento considerevole, ma la Juventus potrebbe considerare la qualità e l’esperienza di Luiz un’aggiunta cruciale per il centrocampo. Con l’arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore, è possibile che il club torinese stia cercando di costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La dirigenza bianconera è nota per le sue operazioni di mercato mirate e potrebbe sfruttare eventuali risorse derivanti da cessioni o scambi per facilitare l’arrivo del brasiliano.

In sintesi, ora, mentre si attende l’annuncio ufficiale di Thiago Motta, la Juventus continua a lavorare intensamente per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’interesse rinnovato per Douglas Luiz e le trattative in corso per Koopmeiners dimostrano la volontà del club di assicurarsi giocatori di alto livello per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’obiettivo è rivedere la squadra competere ai massimi livelli in tutte le competizioni anche e soprattutto per la gioia dei tifosi.