Incredibile Conte, con lui al Napoli un ex campione della Juve

Non solo Conte, il Napoli mette nel mirino un altro ex campione bianconero: tifosi della Juve a bocca aperta

C’era una volta il Napoli di De Laurentiis in cui, a detta dello stesso patron azzurro, non erano ammessi juventini o ex tali. Solo un anno fa, di questi tempi, il numero uno del club partenopeo sparava a zero contro Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo dell’annata tricolore, per la sua juventinità. Una caratteristica che a quanto sembra oggi gli garba di più, se è vero che un bianconero DOC come Antonio Conte è ormai a un passo dalla panchina del Napoli. E potrebbe non essere l’unico ex juventino sotto il Vesuvio nella prossima stagione.

Questione di risultati. Dopo il fallimento clamoroso della stagione post-scudetto, il presidente della FilmAuro ha compreso che senza vittorie inevitabilmente anche i guadagni si abbassano. L’anno senza coppe cui dovrà andare incontro a causa del flop della stagione appena conclusa peserà molto sul bilancio, e per riuscire a risollevarsi De Laurentiis ha deciso di fare un passo in avanti dal punto di vista della mentalità.

E se c’è qualcuno che, a livello di mentalità vincente e di risultati, può rappresentare una sorta di garanzia, quello è proprio lo juventino Conte, così come più in generale chiunque si sia legato profondamente ai colori bianconeri. Compreso un ex campione che ormai da tempo non gioca più a Torino, ma che dalle parti della Mole ha lasciato ricordi indelebili e anche qualche rimpianto ancora vivo.

De Laurentiis punta gli ex Juve: non solo Conte, nel mirino un attaccante

In attesa di scoprire se il tecnico leccese, atteso come un vero taumaturgo dalle parti del Golfo partenopeo, saprà curare tutte le ferite, e magari anche convincere il capitano uscente Giovanni Di Lorenzo a respingere le lusinghe degli altri grandi club che lo stanno tentando (Juventus in testa), a quanto pare il Napoli si starebbe già muovendo sul mercato con Manna, altro ex juventino.

Tra un Lukaku e un Hermoso, nelle ultime ore sarebbe spuntato un interessamento per un altro ex bianconero amatissimo dai tifosi della Juventus, un calciatore di enorme talento che potrebbe incendiare la piazza partenopea.

Il calciatore in questione sarebbe Paulo Dybala. Incerto sul suo futuro, il numero 21 della Roma potrebbe liberarsi dal club giallorosso attraverso una clausola rescissoria, e anche se è riuscito a legarsi moltissimo alla piazza romana, potrebbe essere tentato da un’avventura diversa, soprattutto in presenza di un’offerta economica più invitante.

Per il momento si tratta solo di ipotesi, peraltro piuttosto fantasiose, di mercato. C’è chi però Dybala al Napoli con Conte lo vedrebbe benissimo. Ad esempio l’ex allenatore azzurro Gigi De Canio, intervenuto sul tema ai microfoni di TMW Radio: “Sarei curioso di vederli inseme. Con Conte secondo me gli infortuni dell’argentino sparirebbero“.