Juve-Allegri, si vola in tribunale: comunicazione UFFICIALE da brividi

Massimiliano Allegri ha ricevuto dalla Juventus una comunicazione di assoluto rilievo a seguito di quanto successo nel post partita della sfida con l’Atalanta

C’eravamo tanto amati. Per tratteggiare il tormentato Allegri back sulla panchina della Juventus il trapassato prossimo è quantomai necessario. Dopo l’esonero ufficiale del tecnico livornese, è arrivato un altro colpo di scena.

Come evidenziato da Sky, infatti, Allegri ha ricevuto dalla Juventus la notifica del licenziamento per giusta causa per quanto successo nel post partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo aver fatto una prima contestazione al suo ex allenatore nel giorno dell’esonero, il club bianconero ha ricevuto le deduzioni difensive di Allegri che però non sono state giudicate adeguate dal club. Ragion per cui la Juventus ha optato per la soluzione definitiva: licenziamento per giusta causa, per l’appunto.

A questo punto Allegri presenterà un’impugnativa del licenziamento con annesso ricorso al tribunale del lavoro. In sostanza la strada è tracciata affinché lo “scontro” abbia in tribunale il suo naturale epilogo, con il tecnico livornese che potrebbe chiudere al club danni di immagine. La partita è apertissima: il clima si è ormai surriscaldato.