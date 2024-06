Rossi-Marquez, rivelazione choc poco fa: restano tutti a bocca aperta

Marc Marquez e la rivelazione choc che riguarda Valentino Rossi: questa volta li ha lasciati tutti a bocca aperta

Il campione spagnolo non si è nascosto nell’esprimere un parere che di certo farà discutere, anche perché nei fatti non sembra essere del tutto vero. In questo momento le sue priorità sono altre.

Il week end di Barcellona è trascorso con un carico di emozioni incredibili tra sabato e domenica. Una serie di colpi di scena che di certo non hanno lasciato privi di pathos i tanti appassionati, che si sono gustati prestazioni super da parte di almeno 4 piloti. Pecco Bagnaia ha fatto suo il bottino grosso, ovvero la gara della domenica, mentre Jorge Martin si è dovuto accontentare di un secondo e quarto posto ma esce dal Montmelò con un punto in più di vantaggio sul secondo in classifica. Aleix Espargarò ha dettato legge nella Sprint Race, approfittando della caduta del #1 e ha chiuso ai piedi del podio il GP in versione lunga.

Chi ha fatto battere il cuore a tutti è però Marc Marquez, quasi al pari di Pecco. Questo perché pur senza vincere ha mostrato un passo gara mostruoso, sia nella Sprint che nella consueta “Race lunga”, andando a centrare un secondo e terzo posto di adrenalina pura. Questo risultato consente al #93 di rimanere incollato alle prime posizioni della classifica iridata e di provare a continuare nella lotta al titolo, complicato ma non impossibile. Arrivare in cima sarà dura ma ormai con la Ducati la confidenza è pari a quella dei migliori.

Marc Marquez, il record di Rossi non è nei suoi pensieri: lo spagnolo spiazza tutti

In molti hanno visto nel tentativo di Marquez di giocarsi il tutto per tutto in Ducati, lasciando la Honda, una sorta di all in per raggiungere Rossi. I nove titoli di Valentino sono un riferimento a cui lo spagnolo ha sempre guardato in passato, considerando la rivalità che lega i due.

Adesso però, almeno nelle dichiarazioni ufficiali non sembra essere più un’ossessione battere il #46. Parlando ai microfoni di AS, il campione di Cervera ha dichiarato: “Non mi interessa battere Rossi e vi spiego perché. Il braccio destro mi ha insegnato e dare importanza ad altre cose. Dopo quattro operazioni, tutto passa in secondo piano”.

Marquez si sente comunque nel gruppo dei migliori e ha spiegato come Martin e Bagnaia siano ancora un pizzico avanti, visto che oltre ad essere veloci sono anche consistenti. Nulla è però precluso in questo momento e con il passare delle gare cresce anche la fiducia di poter essere della bagarre per il campionato.