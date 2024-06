Antoine Griezmann alla Juve, arriva a prezzi stracciati: i dettagli

By

La Juve comincia a guardare alla stagione che verrà e punta i fari su Griezmann: il francese è un’occasionissima!

Giugno, inizia l’estate e torna protagonista il tema mercato con tantissime ghiotte opportunità. In Italia, tra i club più attivi c’è sicuramente la Juventus, che avvierà un nuovo progetto tecnico con Thiago Motta in panchina. L’italo-brasiliano è in procinto di separarsi dal Bologna e manca solo l’ufficialità affinché diventi a tutti gli effetti il nuovo mister bianconero.

Motta arriverà a Torino e dovrà tentare sin da subito di vincere lo scudetto ben figurando anche in Champions League. A tal proposito, ha già chiesto alla società di rinforzare la rosa con elementi di spessore che possano portare al salto di qualità.

La Juventus, dal canto suo, ci tiene ad accontentarlo. Ovviamente, però, come la maggior parte dei club italiani, sarà costretta a ‘fare la spesa’ con un occhio attento al bilancio: minimo sforzo massimo rendimento, sarà dunque l’imperativo per Cristiano Giuntoli e il suo staff.

Juve, prende quota il colpo Griezmann: dettagli e cifre dell’affare

Come dicevamo in apertura, tuttavia, il mercato estivo è sempre ricco di grandi opportunità da prendere al volo. Una di questa è certamente Antoine Griezmann, forte attaccante francese dell’Atletico Madrid. Il classe ’91 di Macon – dalle doti tecniche indiscutibili e dallo spiccato fiuto per il gol – può lasciare la capitale spagnola grazie ad una clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto. Una clausola quasi irrisoria, considerato l’altissimo valore del calciatore. Di quanto parliamo?

Stando a quanto riferiscono i colleghi di “L’Èquipe”, Griezmann potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro. La notizia, come normale che sia, ha scatenato numerosi rumors di mercato, tra cui proprio quello che vorrebbe il forte attaccante transalpino nel mirino della Juventus. Dalla Spagna, il noto portale ‘fichajes.net’ afferma che i bianconeri sarebbero pronti a fare “all in” sul 33enne francese, soprattutto in caso di partenza di Federico Chiesa (cercato da Napoli, Milan e Roma) o Dusan Vlahovic.

Quanto ci sia di veritiero in queste voci, al momento non è dato sapersi. Certo è che una clausola rescissoria così bassa farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque. Si parla, ad esempio, di un forte interessamento anche da parte di Paris Saint-Germain, Chelsea e di club della MLS. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.