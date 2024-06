Esplode la bomba Sinner, è stato cancellato davanti a tutti

By

Notizie sorprendenti che riguardano Jannik Sinner, la cancellazione inattesa fa discutere: ecco che cosa è successo

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista azzurro è arrivato in Francia con una condizione ancora da limare, dopo i recenti problemi all’anca, ma per quanto visto nelle prime gare disputate il suo rodaggio sta andando piuttosto bene.

Vittorie senza faticare più di tanto con Eubanks e Gasquet, partite in cui aveva gli ovvi favori del pronostico ma naturalmente occorreva verificare in campo il suo stato di forma. I primi responsi sono stati incoraggianti e adesso gli scenari che si aprono davanti a lui possono essere davvero interessanti.

Il testa a testa a distanza con Djokovic prosegue, per la vetta del ranking ATP. Ma non è l’unico motivo per cui Jannik è il personaggio più in vista al Roland Garros.

In questi giorni si sta parlando molto anche della sua relazione con Anna Kalinskaya. C’è del tenero tra lui e la tennista russa, i due lo hanno confermato con grande semplicità e cercando di non farsi distrarre dall’attenzione mediatica e dalle domande pressanti dei giornalisti. Ma l’ultimo avvenimento ha suscitato delle perplessità.

Sinner e Anna Kalinskaya, il messaggio sui social che fa discutere

Un messaggio apparso sui social ha scatenato il gossip. Si tratta di un post su ‘X’ da parte di un ex fidanzato della Kalinskaya, poi subito cancellato.

L’ex fidanzato in questione è l’australiano Nick Kyrgios. Da sempre caratterizzato da una personalità piuttosto fumantina, ha scritto, in maniera ironica e che molti hanno collegato alla nuova relazione della sua ex ragazza, “Il mondo del tennis mi fa ridere…se lo sai, lo sai“.

Ad accrescere il sospetto che ci fosse un riferimento velato a Sinner e alla Kalinskaya, proprio il fatto che il messaggio sia stato cancellato poco dopo. Vale la pena ricordare che la relazione tra la tennista russa e l’australiano è durata un anno, tra il 2019 e il 2020, e si è conclusa in malo modo, con lei che raccontò, in seguito: “Non siamo rimasti amici, è una persona cattiva“.

Al momento, in ogni caso, Anna e Jannik non intendono farsi turbare e si sostengono a vicenda, in campo e fuori.